Nel corso della semifinale tra Italia e Spagna c'è stato un momento che ha attirato l'attenzione del pubblico allo stadio di Wembley. I due capitani, Chiellini e Jordi Alba, sono stati chiamati dall'arbitro Flick per decidere, attraverso il sorteggio, quale delle squadre dovesse battere per prima i calci di rigore. Il lancio della monetina aveva premiato subito l'Italia che avrebbe poi avuto anche la facoltà di scegliere in quale porta battere il penalty. Jordi Alba però ha detto di non aver capito cosa volesse dire l'arbitro e pensava che l'esito della monetina avesse premiato invece la Spagna e dunque la possibilità di battere i calci di rigore sotto la spicchio di tribuna riservato ai tifosi spagnoli.

Secondo Chiellini però il capitano della Spagna aveva provato a barare e tra sorrisi e abbracci scherzosi, il leader della nazionale italiana ha voluto smorzare quel momento di imbarazzo che si era creato tra lo stesso Chiellini, Jordi Alba e la terna arbitrale. "Mentiroso" gli gridava (ovvero "bugiardo") continuando a sorridere con lo stesso terzino sinistro spagnolo. Il direttore di gara a quel punto, confuso da quanto stesse accadendo in quei brevi istanti, ha così deciso di rifare il sorteggio ma la sorte ha dato nuovamente ragione all'Italia che infatti ha battuto il primo calcio di rigore sotto la tribuna riservata ai tifosi azzurri. Il tiro di Locatelli è stato poi parato da Unai Simon.

Ciò che ha fatto particolarmente clamore poi è stata l'espressione dello stesso Jordi Alba che nonostante Chiellini avesse ‘scoperto' il suo piano, è rimasto serio cercando di mantenere la sua linea che era chiaramente quella di voler barare il sorteggio per permettere alla sua Spagna di andare a tirare i calci di rigore per prima e sotto la parte di stadio riservata al popolo spagnolo. In quel momento Chiellini aveva già vinto, ancor prima che gli azzurri trionfassero ai calci di rigore.