Chiellini si fa strada nell’ECA: il dirigente della Juve riceve una nuova nomina ufficiale Giorgio Chiellini ha ricevuto una nuova nomina da parte dell’ECA. Il dirigente della Juventus sarà rappresentante nel Comitato Competizioni per Club UEFA insieme a Villas Boas e Carlnén. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus è rientrata nell'ECA quest'anno dopo il caos dovuto alla Superlega e la conseguente uscita dall'Associazione Europea dei Club. I bianconeri hanno fatto il loro ritorno ufficiale con Giorgio Chellini in prima linea, attuale Head of Football Institutional Relations della società torinese. Proprio l'ex difensore bianconero e campione d'Europa con l'Italia nel 2021, insieme ad Andre Villas Boas del Porto e Niclas Carlnén del Malmö, hanno ricevuto oggi una nuova nomina dall'ECA come rappresentanti nel Comitato Competizioni per Club UEFA.

Un nuovo ruolo dunque per Chiellini che di conseguenza riabilita completamente la Juventus all'interno dell'Associazione. L'ECA ha concluso oggi a Budapest la sua ultima riunione del consiglio direttivo dell'anno, dopo la riunione inaugurale del consiglio direttivo per la sua organizzazione benefica, la Fondazione ECA. E proprio in questa occasione sono state annunciate queste nuove nomine che danno vita a un nuovo ciclo dell'Associazione. L’attuale presidente del Comitato è il numero uno della FIGC Gabriele Gravina.

Le altre nomine fatte dall'ECA oltre a quella di Chiellini

A fungere da vicepresidente invece c'è David Gill, ex ad del Manchester United ed ex vicepresidente della FA inglese. "È una ripartenza, come successo in campionato con un nuovo ciclo – aveva detto Chiellini in un'intervista a Sky lo scorso 9 ottobre quando la Juventus rientrò nell'ECA -. Anche a livello istituzionale, sono contento di farne parte e pian piano darò il mio contributo". Quella di Chiellini, Villas Boas e Carlnen però non sono le uniche nomine annunciata dall'Associazione a seguito della riunione di Budapest. Questo quanto si evince dalla nota ufficiale:

"Il Consiglio ha approvato la nomina del membro del Comitato esecutivo dell'ECA Miguel Ángel Gil Marín, del Club Atlético de Madrid (Spagna) a capo del nuovo ECA Fans Working Group e inoltre:

