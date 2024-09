video suggerito

Chichizola salva il Parma da un clamoroso autogol: la palla calciata da Coulibaly era diretta in porta Chichizola evita il Parma di subire un clamoroso autogol sul punteggio di 1-0 in favore della squadra di Pecchia. La palla calciata male da Coulibaly era diretta in porta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al Tardini la quarta giornata di Serie A sta proseguendo con la sfida tra Parma e Udinese. I padroni di casa in questi primi 45 minuti stanno conducendo per 2-0 grazie ai gol di Delprato e Bonny. Il difensore, protagonista da portiere nell'ultime e rocambolesca sconfitta degli emiliani in casa del Napoli, è riuscito a sbloccare il risultato e portare in vantaggio la squadra di Pecchia. Parma che però ha rischiato di subire clamorosamente il pareggio con un autogol incredibile. Protagonista è stato Coulibaly che nel tentativo di spazzare un pallone stava per combinare una frittata.

Il terzino sinistro del Parma ha rinviato senza badare troppo al sottile un pallone scodellato da Lovric nell'area di rigore gialloblu. Il difensore aveva l'intenzione di spazzare la sfera nella metà campo dei friulani e invece svirgola completamente il pallone che con forza si dirige verso la porta difesa da Chichizola. Il portiere del Parma, in campo per sostituire lo squalificato Suzuki, ha seguito con gli occhi la traiettoria della sfera che incredibilmente si è abbassata con forza in verticale dritta verso la porta. L'estremo difensore è stato chiamato a fare un intervento prodigioso.

L'intervento prodigioso di Chichizola che fa sbattere la palla sulla traversa.

Cos'è accaduto tra Coulibaly e Chichizola: il portiere del Parma ha evitato un clamoroso autogol

Se non avesse avuto quel riflesso il Parma si sarebbe ritrovato sul punteggio di 1-1 senza neanche accorgersene. La traiettoria di Couliblay sin da subito ha impaurito il Tardini, rimasto in silenzio fino a quando Chichizola non si è esibito in quella prodezza. La difesa del Parma è rimasta immobile e incredula osservando quanto stava accadendo sperando solo che la palla non entrasse in porta. Alla fine è stato l'estremo difensore della squadra di Pecchia a far tirare a tutti un sospiro di sollievo. Con un colpo di reni pazzesco il portiere degli emiliani respinge la palla facendola sbattere sulla traversa.

Chichizola, una volta inquadrato dalle telecamere, è stato poi immortalato sorridente, quasi a voler sdrammatizzare quel pericolo scampato. Di certo il Parma poco dopo, proprio con un'iniziativa di Coulibaly, è ripartito in contropiede anche grazie alla velocità di Cancellieri fermato solo da un fallo. Il Parma sta confermando ancora una volta di essere una squadra bella da vedere, in salute, e capace di giocarsela a viso aperto contro tutti. Una squadra giovane ma che dopo quattro giornate fa già divertire la Serie A.