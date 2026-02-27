Chi vincerà la Champions League, il supercomputer non ha dubbi: è un altro schiaffo per l’Italia

Chi vincerà la Champions League? Il sorteggio degli ottavi di finale ha definito il percorso delle squadre dopo i playoff e ora si hanno le idee un po' più chiare. Nel frattempo, come spesso accade, ora che sono rimaste in gioco le migliori 16 d'Europa è partito il gioco dei pronostici con il supercomputer di Opta che ha effettuato le sue previsioni per i potenziali vincitori. Qual è la squadra che ha maggiori chance di trionfare? L'Arsenal di Mikel Arteta. E l'Atalanta, unica italiana ancora in gioco? La formazione di Gasp non è tra le più gettonate, ma non è quella con meno possibilità. A chiudere il cerchio ci sono Bodo e Galatasaray.

Come funzionano le previsioni del supercomputer Opta

Il modello di previsione di Opta sfrutta una serie di fattori, analizzando non solo le quote del mercato delle scommesse, ma anche le prestazioni storiche e recenti delle squadre. Si legge sul sito che il "modello considera la forza degli avversari utilizzando queste probabilità di esito delle partite e simula le partite rimanenti della competizione migliaia di volte. Analizzando l'esito di ciascuna di queste simulazioni, il modello può vedere con quale frequenza le squadre si sono classificate in ogni posizione in classifica, per creare le nostre previsioni finali".

La squadra più quotata per vincere la Champions

Stando a queste analisi la favorita è l'Arsenal, capolista della Premier League e prima nella fase a girone unico della Champions. La formazione inglese ha 27,40% di possibilità di sollevare il trofeo nella massima competizione per club. Quasi il doppio rispetto alla seconda favorita, ovvero il Bayern Monaco che ha una statistica del 14,28%. A confermare il valore del calcio d'oltremanica ci sono poi altre due big come Liverpool e Manchester City , rispettivamente con il 12,83% e il 10,79%. La prima spagnola è il Barcellona (7,72%). Curioso come una specialista come il Real abbia solo il 2,78%.

Lo schiaffo all'Italia

L'Atalanta è la quartultima squadra in termini di speranze di vincere la Champions League. Dopo l'impresa con il Borussia Dortmund, i nerazzurri hanno l'1,06% di chance. Tre le squadre che hanno minori chance, ovvero Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt e Galatasaray. Curioso come le ultime due siano proprio le formazioni che hanno giustiziato ed eliminato Inter e Juventus.

La classifica delle possibili vincitrici della Champions secondo il supercomputer