video suggerito

Chi va in Champions tra Juventus, Lazio e Roma e cosa succede a pari punti al 4° posto: le combinazioni Le combinazioni dei risultati per la Champions. Juve favorita rispetto a Roma e Lazio: se vince, il 4° posto suo. Cosa succede in caso di arrivo a pari punti e classifica avulsa. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi va in Champions tra Juventus, Roma e Lazio? Tra tutte, la Juve è padrona del suo destino: se vince, il 4° posto è suo. Qualsiasi altro esito innesca un meccanismo di calcoli rischioso che rimette in gioco Roma e Lazio. Oltre a una combinazione di risultati favorevole, non è da escludere che in caso di arrivo a pari punti, anche nell'ambito della classifica avulsa (che scatta in caso di ex-aequo di più squadre), si aprano scenari clamorosi.

Venezia-Juventus, Torino-Roma e Lazio-Lecce sono gli incontri della 38ª di Serie A che si disputano oggi, alle 20.45: tutti decisivi per assegnare il quarto posto che vale la partecipazione alla Coppa. I numeri ci dicono come ci arrivano le tre concorrenti.

La classifica della corsa Champions all'ultima giornata

Juventus 67 (+22 differenza reti)

Roma 66 (+19 differenza reti)

Lazio 65 (+13 differenza reti).

Juventus, Roma, Lazio: le combinazioni dei risultati per la Champions

La situazione di classifica attuale vede partire con un leggero vantaggio i bianconeri che sono sì a quota 67 ma devono fare i conti con un avversario che darà tutto per acciuffare una salvezza ancora possibile sulla carta. In mezzo, a quota 66, c'è la Roma che va a Torino. Stessa sorte tocca alla Lazio, che ospita il Lecce: con 65 punti è in coda alla mini-graduatoria ed è quella messa peggio anche nei confronti diretti.

Quale combinazione di risultati deve verificarsi perché una delle tre contendenti prevalga sull'altra? Spiegati quali sono i rapporti di forza in graduatoria, vediamo nel dettaglio le differenti opzioni a disposizione di Juve, Roma e Lazio.

Juventus in Champions League se:

– vince a Venezia. Risultato che dà la certezza di essere davanti a Roma e Lazio a prescindere dai loro risultati.

– pareggia, la Roma pareggia, la Lazio vince. A pari punti con i giallorossi prevale per la differenza reti generale. Anche in caso di vittoria della Lazio a prevalere sarebbero i bianconeri in virtù degli scontri diretti a favore.

– perde, Roma e Lazio non riescono a vincere. Pur arrivando a pari punti con i giallorossi e i biancocelesti, la Juve prevarrebbe per la differenza reti generale.

– vince a Venezia. Risultato che dà la certezza di essere davanti a Roma e Lazio a prescindere dai loro risultati. – pareggia, la Roma pareggia, la Lazio vince. A pari punti con i giallorossi prevale per la differenza reti generale. Anche in caso di vittoria della Lazio a prevalere sarebbero i bianconeri in virtù degli scontri diretti a favore. – perde, Roma e Lazio non riescono a vincere. Pur arrivando a pari punti con i giallorossi e i biancocelesti, la Juve prevarrebbe per la differenza reti generale. Roma in Champions League se:

– vince e la Juventus non vince (perde o pareggia)

– pareggia, la Juve perde con più di 3 gol di scarto, la Lazio non vince

– vince e la Juventus non vince (perde o pareggia) – pareggia, la Juve perde con più di 3 gol di scarto, la Lazio non vince Lazio in Champions League se:

– vince, la Roma non vince, la Juventus perde.

Cosa dice il regolamento in caso di arrivo a pari punti

Se i risultati dell'ultimo turno non saranno sufficienti per spezzare l'equilibrio e si arriva a pari punti, la classifica finale sarà calcolata in base a cinque criteri che servono a scalare le squadre ricorrendo ad alcuni parametri. Trattandosi di tre squadre si farà ricorso alla compilazione della classifica avulsa. Tra i parametri ce n'è uno estremo, il sorteggio, se persiste l'assoluta parità di dati. Ecco quali sono le voci per determinare la graduatoria esatta:

punti fatti negli scontri diretti

differenza reti negli scontri diretti

differenza reti generale

reti realizzate in totale

sorteggio.

Lo scenario dei pari punti è possibile se la Juve perde, la Roma pareggia e la Lazio vince con il Lecce. Se così fosse, allora sarebbero davanti i giallorossi perché negli scontri diretti complessivi tra le tre squadre hanno una differenza reti migliore (+2) rispetto alla Juventus (+1) e alla Lazio (-2).

La classifica degli scontri diretti tra Juve, Roma e Lazio

Juventus 6 punti (3 gol fatti; 2 gol subiti +1)

Juventus-Roma 0-0 Roma-Juventus 1-1

Juventus-Lazio 1-0 Lazio-Juventus 1-1

Scontri diretti a favore con Lazio

Scontri diretti in parità con Roma



Juventus-Roma 0-0 Roma-Juventus 1-1 Juventus-Lazio 1-0 Lazio-Juventus 1-1 Roma 6 punti (4 gol fatti; 2 gol subiti +2)

Juventus-Roma 0-0 Roma-Juventus 1-1

Roma-Lazio 1-0 Lazio-Roma 1-1

Scontri diretti a favore con la Lazio

Scontri diretti in parità con la Juventus



Juventus-Roma 0-0 Roma-Juventus 1-1 Roma-Lazio 1-0 Lazio-Roma 1-1 Lazio 2 punti (2 gol fatti; 4 gol subiti -2)

Roma-Lazio 1-0 Lazio-Roma 1-1

Juventus-Lazio 1-0 Lazio-Juventus 1-1

Scontri diretti a sfavore con Roma, Juventus.