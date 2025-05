video suggerito

Chi va in Champions League tra Juve, Lazio e Roma e cosa succede a pari punti: tutte le combinazioni La lotta per il quarto posto è serratissima: chi va in Champions League tra Juventus, Lazio e Roma e cosa succede a pari punti. Tutte le combinazioni, scontri diretti e classifica avulsa. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La lotta per il quarto posto, l'ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League, è serratissima. Juventus (64 punti), Lazio (64) e Roma (63) sono racchiuse in un punto e negli ultimi 180 minuti si giocheranno il pass per partecipare al massimo torneo continentale nella prossima stagione. Pochi passi indietro ci sono Bologna (62) e Milan (60), che hanno ancora possibilità di qualificarsi sotto il punto di vista aritmetico ma è molto complicato per gli impegni che entrambe dovranno affrontare.

Una qualificazione importantissima dal punto di vista sportivo ed economico per tutte le squadre interessate e potrà calibrare in maniera differenti il percorso delle prossime annate: andare in Champions League è fondamentale.

La classifica di Serie A: 4 squadre per un posto

La classifica prima del 37° turno vede Juventus e Lazio a 64 punti, Roma a 63, Bologna a 62 e Milan a 60. I rossoneri sono tornati clamorosamente in corsa dopo la serie di risultati utili e hanno agganciato un treno che sembrava perso ma non bisogna sottovalutare la batosta subita in finale di Coppa Italia, che potrebbe avere ripercussioni negli ultimi 180 minuti. Al momento la situazione è questa:

Juventus 64

Lazio 64

Roma 63

Bologna 62

Milan 60

Juve, cosa serve per qualificarsi in Champions League

La Juventus si qualifica in Champions League con 6 punti, indipendentemente dai risultati delle altre rivali. Con 4 punti, può farcela se: la Lazio non fa due vittorie, la Roma si ferma a massimo 4 e il Bologna non la supera in classifica.

Alla Vecchia Signora, in questo momento, non conviene fare troppi calcoli: contro Udinese e Venezia servono due vittorie per evitare di chiudere la stagione in maniera dolorosa e guardare al futuro con più speranza rispetto a quanto visto quest'anno. Con due vittorie i bianconeri renderebbero tutto il resto irrilevante.

Cosa serve alla Roma e alla Lazio per qualificarsi in Champions League

La Lazio va in Champions se fa 6 punti nelle ultime due partite e la Juve che ne fa al massimo 4. Anche la Roma ha bisogno di un percorso netto e di un inciampo dei bianconeri. Il Bologna deve vincerle entrambe e sperare che la Juventus ne vinca solo una, perché a pari punti i bianconeri sarebbero avanti per la differenza reti; oppure che Lazio e Roma non vadano oltre i 4 punti. La differenza reti potrebbe diventare decisiva.

Cosa succede a pari punti: scontri diretti e classifica avulsa

Questi sono i criteri da seguire nel caso di due squadre a pari merito:

punti fatti negli scontri diretti

differenza reti negli scontri diretti

differenza reti generale

reti realizzate in totale

A due gare dalla conclusione del campionato Juventus, Lazio e Roma sono un può più avanti rispetto a Bologna e Milan e questo le permette di avere più chance di qualificazione per diversi motivi. I giallorossi sono davanti a tutte le rivali grazie alla differenza reti negli scontri diretti quindi per le rivali è quasi vietato fare troppi calcoli:

ROMA – 6 punti (4 gol fatti; 2 gol subiti +2)

Juventus-Roma 0-0 Roma-Juventus 1-1

Roma-Lazio 1-0 Lazio-Roma 1-1

Scontri diretti a favore con la Lazio

Scontri diretti in parità con la Juventus

JUVENTUS – 6 punti (3 gol fatti; 2 gol subiti +1)

Juventus-Roma 0-0 Roma-Juventus 1-1

Juventus-Lazio 1-0 Lazio-Juventus 1-1

Scontri diretti a favore con Lazio

Scontri diretti in parità con Roma

LAZIO – 2 punti (2 gol fatti; 4 gol subiti -2)

Roma-Lazio 1-0 Lazio-Roma 1-1

Juventus-Lazio 1-0 Lazio-Juventus 1-1

Scontri diretti a sfavore con Roma e Juventus.