Qualificazioni Mondiali di calcio 2026

Chi sono i quattro giocatori che Gattuso ha mandato in tribuna per Israele-Italia

Chi sono i quattro giocatori che il CT Rino Gattuso ha mandato in tribuna per Israele-Italia: si tratta di Zaccagni, Fabbian, Leoni e Carnesecchi.
A cura di Vito Lamorte
Qualificazioni Mondiali di calcio 2026

Per la partita che l'Italia giocherà contro Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, il CT Rino Gattuso ha scelto chi sono i quattro giocatori da mandare in tribuna a Debrecen: si tratta di Mattia Zaccagni,  Giovanni Fabbian, Giovanni Leoni e Marco Carnesecchi.

L'esclusione che fa più rumore è quella del capitano della Lazio ma il calciatore azzurro per un problema fisico non è stato convocato per la partita sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria, contro la selezione israeliana. Zaccagni era stato titolare nell'incontro di pochi giorni fa contro l'Estonia ma l'esterno offensivo ha lavorato in palestra nei giorni scorsi a causa di una botta rimediata nel match di Bergamo.

Immagine

La Nazionale Italiana scende in campo per il match contro Israele e ha come unico obiettivo la vittoria per  la squadra di Gattuso per agganciare proprio la selezione israeliana al secondo posto, dietro la Norvegia capolista, e per dare continuità alla vittoria per 5-0 con l’Estonia.

I convocati del CT Rino Gattuso per Israele-Italia

Queste le scelte fatte dal CT Gennaro Gattuso in vista di Israele-Italia. In difesa resta fuori Leoni mentre centrocampo l'escluso è Fabbian. In attacco Zaccagni fermato da un problema fisico. Tra i portieri rimane fuori Carnesecchi.

PORTIERI: Donnarumma, Vicario, Meret
DIFENSORI: Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini
CENTROCAMPISTI: Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella
ATTACCANTI: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Esposito, Maldini

Zaccagni, da titolare a fuori dai convocati: il motivo

Per Mattia Zaccagni non si tratta di un infortunio muscolare ma di una contusione che è stata gestita con cautela dallo staff medico della Nazionale. Il giocatore della Lazio ha seguito un programma personalizzato lontano dal campo ed è stato valutato fino alla fine per non peggiorare la situazione ed evitare rischi inutili.

Nazionale di calcio dell'Italia
