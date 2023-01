Chi sono i gemelli che seguono Cristiano Ronaldo 24 ore su 24: addestrati a combattere Proteggere se stesso e la famiglia, per farlo Cristiano Ronaldo ha affidato da tempo compiti di sicurezza a due ex commandos dei reparti speciali. Erano con lui anche nel giorno della presentazione all’Al-Nassr.

Chi sono le due guardie del corpo che seguono sempre Cristiano Ronaldo.

Due gemelli, lo seguono ovunque. L'ossessione per la sicurezza di Cristiano Ronaldo, per se stesso e per la propria famiglia, trova pace grazie alla protezione che gli garantiscono due persone di fiducia assoluta. Non si tratta di semplici agenti ma di ex militari dei reparti speciali addestrati seguendo la severa disciplina dei commandos, che non ammette cedimenti, implica grande autocontrollo, comporta la capacità di prendere decisioni in tempi brevissimi e, più ancora, farlo valutando ogni fattore di rischio. Non è possibile sbagliare, non devono: sono pagati affinché tutto fili liscio e se ci sono guai all'orizzonte è compito loro risolvere problemi.

Jorge e Sérgio Ramalheiro. Sono loro gli ex soldati di stanza in Afghanistan che si spostano sempre a un passo da CR7, si muovono come la sua ombra, gli fanno da angelo custode e sono pronti a tutto. Chi non li conosce, difficilmente si accorge di loro, ingannato anche dall'abbigliamento elegante indossato (anche) nel giorno della presentazione ufficiale all'Al-Nassr. Li guardi e non pensi mai che dietro quella ‘divisa' si nasconda qualcuno che è in grado di metterti ko in un attimo.

Te li ritrovi addosso non appena la situazione diventa pericolosa. Funziona così, è il loro mestiere e per svolgerlo hanno preso anche un congedo (senza retribuzione) dalla loro unità di polizia dove si sono arruolati dopo aver lasciato l'esercito.

Gli ex commando, i gemelli Jorge e Sérgio Ramalheiro, che CR7 ha assoldato per la protezione sua e della famiglia, lo hanno seguito finora ovunque.

Il cinque volte Pallone d'Oro mai rinuncerebbe a loro: erano con lui a Torino, perché tenessero un occhio di riguardo anche a Georgina, ai figli e al resto della famiglia; erano al fianco del portoghese anche in occasione delle partenze in aereo per le gare di Champions League oppure nel tragitto che il calciatore percorreva per raggiungere il centro sportivo del Manchester United; erano e sono ovunque c'è una casa da sorvegliare, una festa da preservare, lui li chiami.

Tutto viene svolto con massima discrezione e l'utilizzo di supporti tecnologici satellitari. Non appena le immagini restituiscono movimenti sospetti, i due gemelli si precipitano sul luogo del misfatto. E vi arrivano "anche prima della polizia", raccontò ai tabloid una fonte vicina al giocatore.

Nuno Marecos, ex paracudista, e Goncalo Salgado, ex lottatore MMA: in passato CR7 si è rivolto anche a loro per garantire a se stesso e alla famiglia la massima sicurezza.

In Arabia Saudita i due gemelli non sono gli unici a far parte della lunga corte di "servizio" al cospetto di CR7. C'è uno stuolo di collaboratori che il portoghese ha voluto intorno a sé affinché l'organizzazione dell'evento (la presentazione all'Al-Nassr) fosse perfetta.

Non è certo la prima volta che Cristiano Ronaldo affida la propria sicurezza a personale altamente qualificato, che abbia un'esperienza maturata sul campo (di battaglia): a Madrid l'ex paracadutista, Nuno Marecos, era al suo fianco anche sul rettangolo verde così come nell'anno della finale di Champions a Kiev compariva anche un altro colosso a protezione del campione e dei suoi cari: l'ex lottatore delle arti marziali miste, Goncalo Salgado.