Chi sono i 17 giocatori scaricati dal Chelsea di Maresca perché non c’è più posto in squadra

Il Chelsea è pronto a ‘scaricare’ 17 giocatori. Enzo Maresca ha stilato una lista al club sui calciatori per cui non c’è più posto in squadra: da Renato Veiga a Nkunku, da Disasi a Chilwell.

Il Chelsea è pronto a ‘scaricare' 17 giocatori. Enzo Maresca ha stilato una lista di calciatori che il club può cedere senza problemi in questa sessione di mercato. Chi fa parte di questa lista? Si tratta di giocatori di ogni ruolo che potrebbero formare una nuova, intera, squadra: si tratta di Renato Veiga, Disasi, Sarr, Badiashile, Anselmino, Chilwell, Gilchrist, Ugochukwu, Chukwuemeka, Dewsbury-Hall, Paez, Sterling, Jackson, Nkunku, Broja, Guiu e D. Fofana.

Il club inglese è stato grande protagonista della scorsa stagione con un'ottima qualificazione alla Champions League, la vittoria della Conference League e il trionfo del Mondiale per Club. Questi risultati non hanno cambiato la tabella di marcia sul mercato estivo dei Blues: il Chelsea si è rinforzato con Joao Pedro, che ha contribuito alla vittoria del torneo FIFA negli USA, ma ci saranno diversi movimenti in uscita, sia con cessioni definitive che in prestito.

Nei giorni scorsi è uscito João Félix, che è volato in Arabia Saudita all'Al-Nassr e ha lasciato Londra dopo alcuni prestiti che avevano già fatto capire quanto spazio potesse ancora avere nel progetto del Chelsea di Maresca. L'allenatore italiano già lo scorso anno aveva messo fuori dai piani diversi calciatori ed era riuscito a vincere la sua scommessa: dopo i risultati conseguiti quest'anno la sua credibilità all'interno del board è accresciuta.

La grande svendita del Chelsea: 17 giocatori in partenza

Il Chelsea si sta preparando per una grande svendita estiva, con quasi 20 giocatori in partenza, tra cessioni definitive o in prestito. Tra i principali indiziati per partire ci sono Renato Veiga, Nkunku e Nicolas Jackson, con gli ultimi due che sono fuori dai radar dopo gli arrivi di Joao Pedro e Liam Delap.

Tutti e tre hanno un valore di mercato alto e ci sono già diversi club interessati ma il Chelsea proverà a ricavare il massimo da tutti: caso diverso per Marc Guiu, che uscirà per giocare con costanza ma andrà via in prestito.

Raheem Sterling ha ripreso ad allenarsi un paio di settimane fa ma dopo il prestito all'Arsenal è alla ricerca di una sistemazione: il suo nome è stato accostato anche al Napoli. Renato Veiga dopo i sei mesi in prestito alla Juventus può andare in Spagna: piace all'Atletico Madrid.

Chi sono i 17 giocatori scaricati dal Chelsea di Maresca

Questo l'elenco completo dei giocatori del Chelsea che potrebbero partire in prestito o con una cessione definitiva: Renato Veiga, Axel Disasi, Mamadou Sarr, Benoît Badiashile, Aaron Anselmino, Ben Chilwell, Alfie Gilchrist, Lesley Ugochukwu, Carney Chukwuemeka, Kiernan Dewsbury-Hall, Kendry Paez, Raheem Sterling, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Armando Broja, Marc Guiu e David Datro Fofana.