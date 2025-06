video suggerito

Chi sarà il nuovo allenatore dell’Italia dopo Spalletti: tra Ranieri e Pioli un nome clamoroso Dopo l’esonero di Luciano Spalletti come CT dell’Italia ora la Federazione dovrà capire chi prenderà il suo posto. Claudio Ranieri sembra essere in pole ma sullo sfondo resta Pioli e un altro nome a sorpresa. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

78 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luciano Spalletti non è più il CT dell'Italia dopo essere stato esonerato dalla Federazione, nella persona del presidente Giuseppe Gravina. L'attuale Commissario Tecnico azzurro siederà in panchina domani sera nella sfida di Donnarumma e compagni contro la Moldova e poi lascerà definitivamente l'incarico. Ma chi prenderà il suo posto da martedì in poi? In queste ore i nomi fatti sono tantissimi ma la Federazione avrebbe già avuto un primo contatto con Claudio Ranieri che oggi ricopre il ruolo di senior advisor dei Friedkin alla Roma.

Da capire se l'ex tecnico dei giallorossi voglia accettare questa ennesima avventura dopo aver annunciato che quella passata è stata l'ultima stagione da allenatore. Ranieri ha un accordo con i Friedkin per questo nuovo ruolo centrale da dirigente ed è stato lui a volere Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa. Per questo adesso Ranieri è in una situazione difficile. L'altro nome è quello di Stefano Pioli, ex allenatore del Milan e oggi tecnico dell'Al Nassr in Arabia Saudita. Ma sullo sfondo resta vivo anche il nome di Roberto Mancini che aveva preceduto Spalletti.

Roberto Mancini dopo aver vinto gli Europei con l'Italia nel 2021.

Nei confronti di Mancini però, secondo quanto riferisce Sky, ci sarebbe ancora un po' di freddezza da parte della Federazione sempre per via di quel suo addio improvviso all'Italia per ricoprire la stessa carica ma con la Nazionale dell'Arabia Saudita. “Tornassi indietro non darei l’addio alla Nazionale, mi sono pentito" ha detto proprio Mancini due giorni a Rimini all’evento "The Coach Experience". Ma la Federazione sembra essere orientata su altri profili, su tutti proprio Ranieri che però dovrà capire se cogliere questa opportunità oppure portare avanti il progetto Roma.

Le altre ipotesi: Gattuso, Cannavaro e De Rossi

In questo momento sembra essere delineata la strada della Federazione che prima di sondare altri nomi vuole capire con certezza se Ranieri sia pronto o meno ad accettare. Sullo sfondo resta Pioli che però è conteso anche dalla Fiorentina ancora senza allenatore dopo l'addio di Palladino. Da escludere in questo momento un possibile incarico per uno degli errori dei Mondiali 2006 come Gattuso, Fabio Cannavaro o De Rossi. L'idea della Federazione è quella di avere un selezionatore esperto capace di prendere in mano la situazione gestendo un momento di tale difficoltà.