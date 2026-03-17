Chi è Renzo Rosso, proprietario del Vicenza neopromosso tra i primi 10 miliardiari del calcio italiano

Renzo Rosso è il proprietario del Vicenza neopromosso in Serie B. È tra i primi 10 miliardiari del calcio italiano alle spalle solo degli Hertono al Como primi, seguiti dai Friedkin, Saputo e Commisso.

Il Vicenza ha vinto contro l'Inter Under 23 nell'ultimo turno del campionato di Serie C girone A ottenendo matematicamente con 6 giornate d'anticipo la promozione diretta in Serie B. Una soddisfazione enorme per la famiglia Rosso proprietaria del club. Con 24 vittorie in 32 partite giocate finora, i biancorossi si portano a casa un risultato più che meritato. E oltre a una squadra piuttosto forte ed equilibrata e oltre ai meriti di mister Fabio Gallo, il grande sostegno economico di una società forte come quella dei Rosso ha consentito al Vicenza di poter vincere questo campionato e guardare con enorme ottimismo al futuro.

La famiglia Rosso, con papà Renzo proprietario e suo figlio Stefano come presidente, è tra i primi 20 uomini più ricchi d'Italia. Secondo l’edizione 2026 della classifica dei miliardari di Forbes, Renzo Rosso ha un patrimonio stimato di 4,5 miliardi di dollari. Una forza economica che gli consente di piazzarsi al 21esimo posto tra i "miliardari d'Italia" e al 6° posto come proprietari di squadre di calcio italiane più ricche. Davanti a lui solo gli Hertono del Como primi, seguiti dai Friedkin, Saputo e Commisso. Quella di Renzo Rosso e della sua famiglia è una storia di grande prestigio per tutta l'Italia.

Spesso definito il "genio dei jeans", Rosso ha trasformato un semplice capo di abbigliamento in un oggetto di culto globale, costruendo un impero della moda che oggi spazia dal denim all'alta moda parigina. Nato a Brugine (Padova) nel 1955 da una famiglia di agricoltori, Rosso ha manifestato precocemente il suo spirito imprenditoriale tanto che a soli 23 anni fonda il marchio ‘Diesel' insieme ad Adriano Goldschmied. Il nome fu scelto perché il diesel era considerato il "carburante alternativo" dell'epoca.

Oggi Renzo Rosso è a capo di OTB (Only The Brave), una holding internazionale che nel 2025 ha registrato un fatturato di circa 1,7 miliardi di euro. Il gruppo non si limita più al solo jeans, ma è un polo del lusso contemporaneo. Oltre a ‘Diesel' che rappresenta il cuore pulsante del gruppo, c'è anche Maison Margiela, ovvero la casa d'alta moda parigina rinata sotto la gestione Rosso. Nel mezzo anche Jil Sander, Marni e Viktor&Rolf, ovvero altri marchi di lusso insieme a Staff International. il braccio produttivo che realizza collezioni per molti altri designer.

Il patron del Vicenza neopromosso in Serie B, è anche un noto tifoso e partner del Milan. Il sogno è inevitabilmente quello di riportare il Vicenza anche in Serie A sperando di giocare quanto prima una partita a San Siro proprio contro i rossoneri.