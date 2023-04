Chi è Lamine Yamal: a 15 anni ha fatto il suo esordio nel Barcellona entrando nella storia Lamine Yamal ha fatto il suo esordio con il Barcellona nel match vinto 4-0 dai catalani contro il Betis. Si tratta del debuttante più giovane di sempre nella storia del club a soli 15 anni e 290 giorni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Quando i tifosi l'hanno visto a bordo campo pronto a fare il suo ingresso in campo sono impazziti. Già, perché il popolo del Barcellona era già a conoscenza delle qualità, del talento e della classe di Lamine Yamal. Xavi aveva convocato questo ragazzo classe 2007 per le precedenti due gare contro Atletico Madrid e Rayo Vallecano. Sfide che però il giocatore ha potuto guardare soltanto dalla panchina prima del suo esordio ufficiale con la maglia catalana proprio ieri. Contro il Betis, in una gara terminata con il punteggio di 4-0, Yamal ha sostituito Gavi facendo esplodere il boato del pubblico per aver anche sfiorato il gol chiuso solo dalla parata del portiere avversario.

Un esterno destro d'attacco che è diventato in quel momento il debuttante più giovane di sempre nella storia del Barcellona (a 15 anni e 290 giorni). Seguendo le orme di Lionel Messi e di tanti altri campioni del calcio contemporaneo usciti dalla Masia del Barcellona, Yamal è già sulla strada giusta supportato da Xavi che a fine partita non ha nascosta il suo entusiasmo per l'esordio ufficiale del 15enne nato in Spagna il 13 luglio 2007: "È diverso. Ha un talento innato e i giovani non hanno paura. Si è allenato meravigliosamente". Il Barcellona sui social ha scherzato con un post: "Cose che sono successe nel 2007: Primo iPhone rilasciato. Venus Williams 4° titolo di Wimbledon. Il primo episodio di The Big Bang Theory. Episodio finale de I Soprano. Nasce Lamine Yamal".

Yamal però è diventato il più giovane del Barcellona e non della Liga. Già, perché attualmente il record appartiene a Luka Romero, attaccante della Lazio che con la maglia del Maiorca nel giugno 2020 debuttò a 15 anni e 219 giorni. Un piccolo dettaglio che di certo non nasconde l'entusiasmo e il coraggio del club catalano nel saper sfruttare sempre al meglio i prodotti del proprio vivaio e valorizzarli al meglio. Una necessità in questo momento anche per via delle enormi difficoltà economiche che si è trovato ad affrontare il club che potrebbe vedere completamente bloccato il mercato nelle prossime sessioni.

Sta di fatto che oggi Barcellona non vuole sentire parlare di tutto ciò e si gode il talento di questo ragazzo che ha saputo conquistare i tecnici della prima squadra, Xavi in primis. Nonostante i soli 15 anni, Yamal nella sua breve carriera ha già giocato con l'Under 19 della Spagna il 25 ottobre 2022, subentrando negli ultimi minuti di partita durante l'amichevole vinta contro la Germania. In questa stagione, l'esterno d'attacco del Barcellona ha anche disputato 6 partite di Youth League con la formazione Primavera dei catalani. Un indizio che fa capire ulteriormente le incredibili potenzialità di questo ragazzo.