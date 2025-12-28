Chi è Lamine Ba, il talento 12enne della Juventus diventato virale dopo il video dei suoi numeri

Il talento classe 2013 dei bianconeri ha una fisicità notevole rispetto ai coetanei, la sfrutta per segnare gol a raffica. La stazza è sicuramente una qualità determinante ma non è l’unica del giovanissimo bianconero che ha incantato anche in Spagna.

Si chiama Lamine, è un attaccante che ha una media gol impressionante (oltre 300 in una sola stagione) e fa giocate pazzesche che sono divenute virali sui social grazie (anche) al video condiviso da LaLiga durante il torneo LaLiga futures. No, non è Yamal che indossa la maglia del Barcellona. Ma Ba, che ha 12 anni (è un classe 2103), milita nell'under 13 della Juventus e con il fenomeno spagnolo non ha alcun legame diretto che non sia la similitudine del nome, oltre alle prodezze tecniche grazie alle quali già si trova addosso i riflettori. A Torino lo chiamano "baby bomber", vista la frequenza con la quale la mette dentro (come si die in gergo) scegliendo le soluzioni più semplici oppure tracciando traiettorie fuori dal comune per la sua età. Dribbling, fantasia, rapidità e caratteristiche offensive spiccate fanno di lui una sorta di diamante grezzo. I numeri ci sono, e si vedono. Il ragazzo farà strada? Presto per dirlo… intanto, in occasione di uno degli appuntamenti di calcio giovanile più gettonati a livello internazionale, dalla Spagna hanno messo gli occhi su di lui, colpiti sia dalla corrispondenza del nome sia dalle qualità e dal talento dell'adolescente.

Perché Lamine Ba è divenuto virale per le sue giocate

Cosa ha fatto Lamine Ba per aver acquisito tanta popolarità? La sequenza videoclip proposta e rilanciata dalla piattaforma iberica ha messo in luce tutte le qualità del giovanissimo calciatore della Juve. Nel breve filmato lo si vede con la palla incollata al piede mentre è intento a saltare gli avversari in dribbling, fino a segnare un gol bellissimo per iniziativa ed esecuzione. Solo un assaggio, perché in realtà la stellina bianconera ha estratto dal cilindro numeri d'alta scuola come accaduto (anche) contro il Benfica: in una gara decisiva per l'accesso ai quarti, s'è distinto nel ruolo di prima punta del tridente nel match che la Juve ha poi vinto 2-1 (gol di Ortoncelli e Baldeh).

La statistica impressionante degli oltre 300 gol

Il ragazzino dai 312 gol. Una cifra straordinaria che riassume il numero delle marcature che, in base a quanto emerge sui social media che raccontano le sue imprese attraverso TikTok e Instagram, Lamine Ba ha realizzato nella scorsa stagione nelle categorie dei più giovani sfruttando una stazza e una superiorità atletica che fanno di lui un giocatore di "altro livello" rispetto a quello dei coetanei. Ed è grazie alle doti fisiche che costruisce la maggior parte delle sue azioni, una su tutte: parte da centrocampo e va a segno spesso saltando l'intera difesa avversaria in virtù di una condizione fisica generale migliore e ben "piazzata" nel raffronto con i compagni o gli avversari della sua età.

Quali sono le caratteristiche tecniche del talento bianconero

La struttura fisica fa tutta la differenza per Lamine Ba che, nonostante sia un 2013, la fa valere riuscendo a tenere botta nei contrasti. La stazza è sicuramente una qualità determinante ma non è l'unica perché il talento della Juve la abbina alle capacità tecniche (esibite anche con un controllo palla di alto livello alla sua età), al senso del gol (che mette a segno calciando di destro, di sinistro ed esibendosi in azioni personali) e alla duttilità tattica in attacco (dove può essere schierato come punta centrale oppure in posizione più defilata partendo da esterno).