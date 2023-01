Chi è il vero rigorista del Napoli: finora gli hanno lasciato solo un rigore su 10 Dopo il rigore sbagliato da Politano contro la Sampdoria, Spalletti ha chiarito quali sono le gerarchie dei tiratori dagli undici metri in casa Napoli.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli si è laureato campione d'inverno dopo la vittoria in casa della Sampdoria. La squadra di Luciano Spalletti si è imposta per 2-0 a Marassi riprendendo la sua corsa in testa alla classifica dopo la sconfitta di Milano contro l'Inter e in alcuni momenti è sembrato di rivedere la ‘macchina' di inizio stagione.

Gli azzurri hanno sbloccato la sfida in casa della Samp con una rete di Osimhen dopo aver fallito un calcio di rigore con Matteo Politano in apertura, con Audero decisivo nel mandare la palla sul palo. A mettere il sigillo ci ha pensato Eljif Elmas sempre dagli undici metri.

Proprio in merito alla gestione dei rigoristi fin dall'inizio dell'anno c'è un dibattito aperto in casa Napoli, visto che sui 10 penalty fischiati i tiratori sono stati sei.

Spalletti dopo il fischio finale ha parlato la gestione dei rigoristi ai microfoni di DAZN e ha provato a evitare polemiche: "Noi siamo organizzati bene, benissimo, il secondo lo doveva battere Elmas perché io ho detto che lo deve battere. Il primo uguale, ho detto chi lo deve battere, poi si sono messi d'accordo in un'altra maniera però i calciatori possono farlo perché loro possono farlo, per cui siamo organizzati bene."

Nel corso della conferenza stampa il tecnico del Napoli ha parlato in maniera un po' più chiara delle gerarchie sui rigori: "Il rigorista è Kvara, doveva tirarlo lui. Poi se c’è un altro che vuole batterlo e si mettono d’accordo va bene. Politano tra l’altro sa batterli. Sono cose normali, andare a mettere il dubbio con le domande ‘allora sui rigori c’è qualcosa che non va’, così non va bene".

Il calciatore georgiano, però, ne ha battuto soltanto uno in stagione: Kvaratskhelia ha calciato dagli undici metri solo contro l'Ajax in Champions League mentre gli altri 9 sono stati tirati da Politano, Zielinski, Elmas, Osimhen e Lozano.

Kvara e Lozano hanno il 100% (1 su 1) di realizzazione, Zielinski il 50% (1 su 2), Politano il 75% (3 su 4) mentre Osimhen ha sbagliato l'unico rigore che ha calciato. Il Napoli ha realizzato sette rigori su 10, ovvero il 70%.

Dopo le discussioni e le polemiche delle scorse ore, adesso è più chiaro quale siano le gerarchie dei rigoristi in casa azzurra e la prossima volta che verrà fischiato un penalty sapremo chi andrà sul dischetto. Forse.