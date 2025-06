video suggerito

Chi è Franco Mastantuono, il 17enne preso dal Real Madrid per 63 milioni che poteva sfidare Sinner Il Real Madrid ha ufficializzato l’acquisto di Franco Mastantuono dal River Plate. Il 17enne argentino è stato pagato 63 milioni. Il calcio l’ha premiato ma fino a pochi anni prima era considerato una promessa del tennis tanto da entrare nella top 4. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Real Madrid piazza un altro colpo di mercato importante. Dopo l'arrivo di Huijsen oggi è il giorno di Franco Mastantuono. Il talento 17enne è stato prelevato dal River Plate per 63 milioni. Una cifra alta per un giocatore dal potenziale enorme che in poco tempo in Argentina si è fatto apprezzare tanto da conquistarsi anche la convocazione in Nazionale. Il giocatore ha firmato un contratto per le prossime sei stagioni, dal 14 agosto 2025 al 30 giugno 2031. Mastantuono è cresciuto nel settore giovanile del River Plate tra il 2019 e il 2024 guadagnandosi subito la titoarità.

Franco Mastantuono e la carriera sfiorata nel tennis

Il 17enne nato ad Azul ha fatto parte della prima squadra nella stagione 2024-2025 e nel febbraio 2024, è diventato il più giovane marcatore nella storia del River Plate, vincendo con la squadra la Supercoppa Argentina. A 17 anni, è anche il più giovane giocatore ad aver giocato una partita ufficiale con la nazionale argentina in tutta la sua storia. Nella sua vita ora c'è solo il calcio ma in realtà Mastantuono era anche un promettente tennista, classificato tra i primi 10 a livello nazionale in Argentina. Ha rifiutato il River Plate a 10 anni per continuare con il tennis. Avrebbe potuto sfidare Sinner nel circuito ATP se avesse proseguito su questa strada.

Il ruolo di Mastantuono in campo

Il suo obiettivo era infatti quello di prendere parte alle Olimpiadi di Parigi 2024 tanto da entrare nella top 4 dei migliori tennisti classe 2007. Dal dritto al rovescio passando per dribbling e in generale, una tecnica sopraffina. Già perché Mastantuono ha poi scelto il calcio mostrandosi sempre più versatile. Mastantuono può giocare da mezzala, dietro la punta, partire largo oppure come falso nueve, insomma, un giocatore dalle giocate formidabili che ha fatto impazzire il popolo argentino soprattutto per una rete messa a segno pochi mesi fa.

La storia di Mastantuono e quel gol da sogno su punizione contro il Boca

Mastantuono infatti una certa notorietà l’ha già ottenuta con un gol da urlo. Infatti il video della sua rete su punizione contro il Boca Juniors nel Superclasico dello scorso 27 aprile ha fatto il giro del web. Paragonato nel dribbling a Foden e Messi a 17 anni e 296 giorni, ha debuttato con la nazionale maggiore argentina, diventando il più giovane esordiente ufficiale, superando Adolfo Heisinger. Soprannominato “Francotirador” per la sua precisione nei tiri liberi, oggi è pronto per mettersi al servizio di Xabi Alonso nel suo nuovo Real Madrid.