Chi è Francisco Barido, 10 argentino che il Napoli ha soffiato alla Juve per colpa di una promessa

Il Napoli sta per piazzare un colpo di mercato in proiezione futura: Francisco Barido, classe 2008 di proprietà della Juventus, sta per diventare un calciatore azzurro perché il giovane argentino ha deciso di non rinnovare il suo contratto col club bianconero.

Il Napoli sta per piazzare un colpo di mercato a fari spenti ma che potrebbe far parlare tra qualche anno. Francisco Barido, classe 2008 di proprietà della Juventus, sta per diventare un calciatore azzurro perché il giovane argentino ha deciso di non rinnovare il suo contratto col club bianconero e il direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna, artefice del suo acquisto in bianconero circa due anni fa, sta facendo di tutto per strapparlo alla Vecchia Signora.

Il club campione d'Italia oltre a rinforzare la prima squadra punta a migliorare anche il settore giovanile: l'obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis resta quello di far diventare la squadra azzurra ancora più competitiva sotto ogni punto di vista.

Chi è Francisco Baridó, la stellina U17 dell'Argentina

Francisco Martín Baridó nasce ad Adrogué, a sud della capitale argentina, e come molti suoi connazionali cresce col pallone tra i piedi. Inizia a giocare a calcio a 5 nel club Cultural Mármol, un vivaio umile ma capace di sfornare piccoli talenti. È lì che inizia a farsi notare: mancino naturale, visione di gioco fuori dal comune, personalità da leader. A otto anni passa al Boca Juniors, dove veste quasi subito la 10 e incanta a ogni torneo giovanile.

I paragoni, inevitabilmente, arrivano presto: chi lo vede giocare pensa a Dybala per il sinistro a giro e per il suo modo di stare in campo. Non è solo tecnica: Baridó è un trequartista con testa, uno di quelli che pensa calcio prima ancora di toccare il pallone.

A gennaio 2024 la Juventus si muove in silenzio e porta Barido in Italia grazie al passaporto europeo per le origini croate della madre. Nei primi mesi in bianconero, Francisco non tradisce le attese: gioca nell’Under 17, segna e incanta con le sue giocate. A fine stagione ha numeri da protagonista: 13 presenze, 8 gol e 9 assist. La sua doppietta contro il Parma viene celebrata come una delle migliori performance della stagione. Sembra tutto apparecchiato per la scalata verso la Primavera, e invece…

Barido al Napoli, come Manna lo ha soffiato alla Juve

Francisco Baridó dovrebbe trasferirsi al Napoli per una cifra che si aggira intorno ai 700.000-800.000 euro a titolo definitivo: il calciatore argentino è pronto a firmare un contratto di cinque anni con il club azzurro. Il suo legame con la Juventus in scadrà nel 2026, ma il giocatore ha scelto di non rinnovare e così Giovanni Manna si è subito precipitato ad assicurarlo al Napoli.

Alla base della scelta del calciatore argentino ci sarebbero promesse economiche fatte dalla precedente dirigenza della Juventus e che sono state ritenute eccessive da quella attuale: il procuratore non ha apprezzato questa situazione ma il club bianconero non si è fatta troppi problemi nell'apprendere la scelta definitiva di Barido.