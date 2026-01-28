Chi è Filippo Mane, l’italiano del Dortmund che debutta contro l’Inter ma non gioca in prima squadra

In una partita decisiva per il passaggio agli ottavi diChampions League in pochi si sarebbero aspettati di veder svettare in difesa Filippo Mane, giovane difensore del Borussia Dortmund e colonna dell'Italia Under 21. Eppure Kovac ha deciso di dargli fiducia e di regalargli il debutto in Europa proprio contro una squadra italiana, come se fosse un segno del destino o un atto di coraggio per permettergli di giocare qualche minuto in più e di dimostrare il suo valore.

La prima in assoluto in Champions è contro i finalisti della passata edizione, un impegno carico di aspettative perché potrebbe condurre i tedeschi agli ottavi senza passare dai playoff. E così il classe 2005 è sceso in campo cercando di ritagliarsi il suo spazio in una stagione un po' complicata, trascorsa più in panchina che nel vivo dell'azione. Ha giocato solo tre partite tra i grandi, di cui due durate un minuto ciascuna, e negli ultimi mesi è sceso in campo soltanto con la seconda squadra in Regionalliga West, il quarto livello del calcio tedesco.

L'esordio da dimenticare con il Borussia Dortmund

Non ha avuto vita facile in Germania, anche se la sua crescita a Dortmund è stata piuttosto importante. È arrivato nel 2022 dalla Sampdoria e ha lavorato bene, tanto da restare sempre nel giro della Nazionale e di continuare anche il suo percorso nelle Under fino all'U21 in cui gioca adesso. Il suo debutto tra i grandi in Germania è arrivato nella prima partita di questa stagione contro il St. Paulu, un incubo a occhi aperti: Mane è stato espulso a pochi minuti dalla fine e senza di lui la sua squadra ha subito la rimonta del pareggio mentre comandava per 3-1.

Non è stato il modo migliore di presentarsi ai suoi tifosi e ha condizionato tutto il campionato, dato che per diverse partite non è stato convocato e da dicembre siede in panchina con appena un minuto giocato contro l'Union Berlino. Non è facile per un ventenne vivere un campionato così, eppure il difensore si allena sempre con la prima squadra ricevendo anche i complimenti di Kovac che si è affidato a lui in Champions. La prima in Europa è un battesimo importante, favorito anche dalle tanti assenze in difesa del Dortmund, ma Mane sembra aver ritrovato la fiducia di tutti ed è pronto a cancellare un inizio di stagione davvero da dimenticare.