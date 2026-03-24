Chi è Felice Romano, il presidente milionario della Scafatese che distribuiva banconote da 500 euro

Felice Romano è il presidente della Scafatese che in queste ore è diventato virale per un video in cui distribuiva banconote finte da 500 euro. È a capo di un’azienda leader nel settore agroalimentare.

La Scafatese ha festeggiato il ritorno in Serie C a 16 anni dall'ultima volta. I campani sono l'unica squadra imbattuta d'Italia e il suo dominio nel girone G di Serie D è stato quasi immediato. I meriti vanno sicuramente dati alla squadra di mister Ferraro, al ds Fusco, ma soprattutto a Felice Romano, imprenditore e patron della Scafatese.

Dopo il mancato approdo in C della scorsa stagione, l'obiettivo dei gialloblu era proprio quello di ottenere subito quest'anno la promozione per poi puntare entro due anni alla B, come sottolineato dallo stesso presidente. Ma chi è Felice Romano? Negli ultimi giorni era diventato virale il video in cui distribuiva banconote finte da 500 euro. Ma il patron del club campano è molto più di un proprietario di una squadra di calcio: è un imprenditore leader nell'industria agroalimentare.

Cos'è ‘La Regina di San Marzano' e quanto fattura ogni anno

Si tratta dell'imprenditore campano che possiede ‘La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.' ovvero un’azienda dedicata alla produzione di pomodori in latta di qualità premium, e soprattutto di sughi pronti a base di pomodoro, diventata leader nel mondo e con un fatturato che soprattutto nell'ultimo quinquennio è cresciuto in maniera esponenziale soprattutto grazie all’incremento delle vendite dei sughi pronti. La Regina ha chiuso il 2024 con 367 milioni di euro di fatturato in Italia e si appresta a chiudere il 2025 con oltre 390 milioni di euro più i 70 milioni di dollari generati dallo stabilimento americano di Alma, Georgia.

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L'azienda è rappresentata proprio dal ceo Felice Romano, con Luigi Romano, Consigliere delegato all’area commerciale e finanziaria e Antonio Romano, consigliere delegato alle attività industriali. Insieme hanno costruito una sorta di impero che prese il via grazie a papà Antonio il quale nel 1972 iniziò il suo percorso imprenditoriale incentrato sulla valorizzazione dei prodotti della sua terra ed in particolare del pomodoro San Marzano. Decisivo nel 2008 l'avvio alla produzione internamente di sughi pronti e poi l'apertura di uno stabilimento negli Stati Uniti d'America. A Scafati, città della squadra di calcio di proprietà dei Romano, si concentra la lavorazione dei pomodori.

L’azienda nasce quindi come business a gestione familiare, e oggi è regina indiscussa della categoria sughi pronti premium e super-premium, producendo ed esportando ogni anno milioni di vasetti in Stati Uniti e Canada sia per il marchio leader del settore che a marchio proprio. Un fiore all'occhiello per la Campania e per l'Italia che vanta sicuramente un prodotto noto in tutto il mondo. La Scafatese ha sulle proprie maglie chiaramente lo sponsor de ‘La Regina' e le ambizioni della squadra camminano di pari passo con quanto accaduto con l'azienda dei Romano negli anni. Visione, crescita e valorizzazione sono alla base di tutto e non c'è da sorprendersi se un domani la Scafatese potrà raggiungere traguardi a dir poco importanti.