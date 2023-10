Chi è Da’Vian Kimbrough, il bomber prodigio del calcio americano che infrange i record a suon di gol All’età di 13 anni, sette mesi e 13 giorni, Da’Vian Kimbrough è il più giovane di sempre a esordire nel calcio professionistico americano. Ma ha numeri impressionanti che lo accompagnano da sempre, con cui ha bruciato tutte le tappe.

Ricordate questo nome: Da'Vian Kimbrough perché molto probabilmente si sentirà ancora parlare di lui nei prossimi anni. E non solo perché domenica 1° ottobre è entrato nella storia del calcio professionistico americano come il più giovane esordiente in assoluto, ma perché ha numeri importanti in campo e una maturità come pochi, fuori.

Domenica sera il Sacramento Republic FC, che milita nella seconda divisione professionistica americana, ha scritto la storia del calcio a stelle e strisce: all'87' minuto della partita contro i Las Vegas Lights, è entrato in campo Da'Vian Kimbrough diventando il più giovane calciatore professionista americano in una partita ufficiale, all'età di 13 anni, sette mesi e 13 giorni.

Un record di precocità sorprendente, che era precedentemente detenuto da Máximo Carizzo, che aveva debuttato con una squadra professionistica, però in terza divisione la MLS NEXT, nel 2022: il New York FC 2, all'età di 14 anni. Kimbrough ha saputo fare di meglio e così dal campionato USL, la serie B statunitense, è arrivato un primato che ha aggiornato gli annali, in attesa di leggere altre notizie sul tredicenne californiano che sta bruciando tappe su tappe, mostrando potenzialità davvero importanti.

Chi è Da'Vian Kimbrough, a 13 anni già tra i professionisti americani

Da'Vian Kimbrough è originario di Woodland, in California dov'è nato il 18 febbraio 2010. Cresciuto nell'accademia giovanile di Sacramento per due anni, ha saputo subito far parlare di sé nel modo migliore: ha segnato 61 gol totali in soli due stagioni. Tanto è valso per l'attaccante in erba, per farsi notare e cos ha firmato anche il suo primo contratto da professionista per unirsi alla prima squadra, lo scorso agosto.

Prima di essere inserito tra i ‘grandi', Da'Vian Kimbrough aveva già dimostrato un feeling con le porte avversarie di tutto rispetto, segnando ben 27 gol in sole 31 presenze con la squadra Under 13 di Sacramento e, quando aveva 11 anni, aveva preso parte a un ritiro con la squadra Under 16.

Oggi Kimbrough è considerato uno dei migliori talenti della sua età al mondo e i numeri dela sua precocissima carriera confermano quanto di buono sta facendo: lo scorso giugno è stato nominato MVP della Bassevelde U13 Cup 2023, uno dei tornei più prestigiosi per giocatori di quell'età ed è stato subito aggiunto alla prima squadra che sta concludendo la sua stagione regolare preparandosi per i playoff.