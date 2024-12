Chi è Dan Sucu, nuovo proprietario del Genoa diventato milionario in Romania dopo una mossa audace

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Svolta in casa Genoa. Dan Sucu è il nuovo proprietario dello storico club. L'imprenditore rumeno attraverso un veicolo d'investimento, ha sottoscritto l'aumento per intero l'aumento di capitale da circa 45.356.262 euro che gli permette di fatto di acquisire il 77% della società, lasciando così in minoranza gli altri soci. Si apre una nuova era dunque per il Genoa, che spera di rilanciarsi in campionato sulla scia dell'entusiasmo per questo cambio al vertice. Ma chi è Dan Sucu?

Chi è Dan Sucu il nuovo proprietario del Genoa

Sucu, classe 1963, deve gran parte della sua ricchezza a Mobexpert, che è il più grande brand di arredamento in Romania. Basti pensare che ad oggi può contare su ben 2200 dipendenti. Un uomo che si è fatto da solo, anche a fronte di mosse e investimenti audaci. Per inseguire il suo sogno imprenditoriale infatti Dan rischiò con un sacrificio personale: vendette la casa ereditata dalla sua famiglia, in modo tale da disporre dei liquidi per la la prima spedizione di mobili da Parigi. Da lì in poi Sucu iniziò la sua scalata, con il primo locale inaugurato nel centro commerciale Unirea di Bucarest, su una superficie di 150 metri quadrati e con un investimento iniziale di soli 1.000 dollari.

Il patrimonio di Sucu, nuovo proprietario del Genoa

Poi sono arrivati gli acquisti di fabbriche di materassi e mobili, e l’espansione che gli ha permesso di allargarsi a macchia d’olio, con 8 stabilimenti, e una rete di negozi che si estende su Romania, Serbia, Bulgaria. Un’azienda che si occupa dei mobili dalla A alla Z, con produzione, logistica e vendita al dettaglio. Come spesso accade Sucu ha poi voluto diversificare i suoi investimenti, anche nel settore immobiliare e in quello della vendita di prodotti elettronico-informatici. Progetti di centri residenziali, alberghi e ospedali all’attivo di questo uomo d’affari che ad oggi è il 24° uomo più ricco di Romania con un patrimonio di 1.5 miliardi di lei, ovvero 300 milioni di euro.

Sucu proprietario del Rapid Bucarest

Sucu ha una grande passione per lo sport e in particolare per il calcio, e infatti nel 2022 ha acquistato il Rapid Bucarest diventandone l'azionista di maggioranza (90% delle quote). Il suo arrivo ha contribuito allo svecchiamento delle strutture della società, con l'intervento sullo sviluppo di infrastrutture e sull'accademia. Grazie a lui, sono stati tantissimi i ragazzi coinvolti nel progetto della società rumena, al passo con i club più importanti d'Europa.