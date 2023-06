Chi è Arda Guler, il talento abbacinante che fa impazzire Milan e Napoli: ha una clausola ridicola Arda Güler ha incantato tanti osservatori con le sue giocate e sulle sue tracce ci sono tanti club interessati a lui ci sono anche due italiane: chi è il talento del Fenerbahçe che ha incantato mezza Europa.

A cura di Vito Lamorte

Arda Güler è da diverso tempo uno dei giovani calciatori più seguiti da parte dei club più importanti europei e italiani. Classe 2005, scuola Fenerbahçe e nuova stellina del calcio turco. Al suo esordio con la prima squadra in Süper Lig contro l'Antalyaspor trova anche il suo primo gol e alla quarta presenza in nazionale arriva la prima gioia. Tanti indizi che messi insieme portano ad una prova: la stoffa c'è e c'è tanta qualità.

Il suo nome è sui taccuini degli scout più importanti da diversi mesi perché Güler è uno di quei calciatori che quando tocca il pallone per l’eleganza e la facilità con cui lo gestisce: un mancino raffinato e velenoso, che gli permette di colpire in prima persona o di mandare in porta i compagni con grande facilità.

Oltre alle sue qualità balistiche e quella di gestire il pallone anche sotto pressione, ciò che più impressiona di Güler è la sua bravura nel dribblare l’uomo: il giovane calciatore turco quando punta l’uomo lo salta spesso perché riesce a toccare spesso il pallone e gli basta un tocco per mandare fuori tempo l'avversario.

Un calciatore che davvero rapisce chi lo guarda: i suoi dribbling non sono mai banali perché il modo in cui si muove è sempre armonico, piacevole alla vista e che non lascia indifferenti.

La rete che ha realizzato con la Turchia nella gara di qualificazione a EURO 2024 contro il Galles ha fatto stropicciare gli occhi a tutti e ha fatto il giro del mondo: controllo orientato e palla diretta all'incrocio dei pali. Un gol bellissimo.

Per lui c'è anche l'investitura del capitano della Turchia, Hakan Calhanoglu: "La sua qualità è evidente, è il numero 10 del futuro". Non male.

La clausola rescissoria di Arda Güler è di 17.5 milioni di euro

Arda Güler ha compiuto 18 anni da poco ma sembra già pronto per spiccare il volo. Tra i club interessati a lui ci sono anche due italiani: il Napoli e il Milan. Per il talento del Fenerbahçe la concorrenza è altissima perché sulle tracce ci sono anche PSG, Borussia Dortmund, Benfica e Ajax.

C'è una clausola rescissoria da 17.5 milioni di euro che si è attivata, perché il classe 2005 ha disputato più di 1500 minuti in questa stagione, sembra essere alla portata di tutti ma diversi media turchi non sono molto certi che sia davvero così bassa: alcuni sostengono che si tratti di una voce messa in giro per far parlare del calciatore. Ne sapremo di più, e con maggior certezza, nelle prossime settimane. Adesso bisognerà vedere chi si muoverà meglio e in anticipo rispetto agli altri per assicurarsi un talento purissimo come Arda Güler.