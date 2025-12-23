Serie A
Chi è Andrej Kostic, il baby bomber che ha stregato il Milan: può arrivare nel mercato di gennaio

Chi è Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan con numeri impressionanti e già nel giro della nazionale. Il Milan valuta l’affondo nel mercato di gennaio come investimento sul futuro.
A cura di Vito Lamorte
Dopo l'arrivo di Niclas Füllkrug, il Milan sta valutando il profilo di Andrej Kostic per il mercato di gennaio. È uno dei nomi più interessanti emersi di recente nel panorama balcanico e il Diavolo lo segue con grande attenzione.

Attaccante classe 2007, montenegrino di Podgorica, è considerato un prospetto di alto livello e potrebbe rappresentare un investimento per il presente e soprattutto per il futuro rossonero.

Chi è Andrej Kostic,

Cresciuto nel vivaio del Budućnost, Kostic ha bruciato le tappe sin da giovanissimo, distinguendosi sia nelle competizioni giovanili sia tra i professionisti. Nella stagione 2024-25 si è messo in luce anche in Youth League, lasciando il segno con gol pesanti e una clamorosa tripletta che ha attirato su di sé l’attenzione di diversi osservatori. Parallelamente ha iniziato a trovare spazio in prima squadra, contribuendo alla conquista del titolo nazionale con numeri notevoli in rapporto ai minuti giocati.

L’exploit gli ha aperto le porte del Partizan Belgrado, che ha deciso di puntare su di lui investendo circa un milione di euro. In Serbia l’impatto è stato immediato: gol all’esordio in campionato, continuità realizzativa anche partendo spesso dalla panchina e reti importanti tra campionato e coppe europee. I numeri parlano di una media realizzativa altissima, che lo ha reso una delle alternative offensive più efficaci della rosa.

Che giocatore è Andrej Kostic: caratteristiche tecniche e ruolo

Kostic ha già assaggiato anche il calcio internazionale. Dopo aver indossato le maglie delle selezioni giovanili del Montenegro, ha debuttato sia con l’Under 21 – segnando contro l’Italia – sia con la Nazionale maggiore, confermandosi come uno dei profili più promettenti del movimento montenegrino.

Dal punto di vista tecnico è una punta centrale di grande struttura fisica (1,88 m), forte nel gioco aereo e abile nel proteggere palla. Può partire anche da sinistra per accentrarsi sul destro, sa dialogare con i compagni ed è già molto efficace negli attacchi alla profondità.

Il Milan lo osserva da vicino e valuta un’operazione a titolo definitivo, con una possibile prima fase di inserimento nel progetto Milan Futuro per accompagnarne la crescita prima del grande salto in prima squadra.

Serie A
