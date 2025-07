Chi è Alessia Russo, attaccante dell’Inghilterra che sfida le sue origini italiane agli Europei

L'Italia contro l'Inghilterra in semifinale agli Europei di calcio femminile avrà la possibilità di scrivere la storia. Di fronte alle azzurre ci sarà la Nazionale allenata da Sarina Wiegman che può vantare in rosa sicuramente calciatrici temibili e di tutto rispetto. Tra queste c'è anche Alessia Russo, classe 1999, attaccante di proprietà dell'Arsenal. Non inganni il nome tipicamente italiano, non c'è alcun errore, la calciatrice è uno dei centravanti di spicco dell'Inghilterra. Alessia Russo ha chiare origini italiane e infatti suo nonno si era trasferito in Inghilterra negli anni Cinquanta dalla Sicilia, più precisamente da Aragona, un piccolo paese in provincia di Agrigento.

Alessia Russo insieme alla nonna e alla sua famiglia di origini italiane.

Sia suo padre, Mario Russo, che suo fratello, Giorgio Russo, hanno anche un passato nel calcio amatoriale. Alessia però è nata a Maidstone, nel Kent, ed è cresciuta in un contesto totalmente inglese nonostante mantenga ben solide le sue radici italiani anche dal punto di vista della cultura e della tradizione. Dal punto di vista calcistico invece la sua carriera si è sviluppata totalmente in Inghilterra fin da quanto era bambina.

Gli Stati Uniti e la University of North Carolina

Alessia Russo ha imparato tutto sul calcio quando ha cominciato a frequentare la scuola calcio presso il Charlton Athletic's. Il successivo trasferimento al Chelsea rappresenterà poi una tappa importante per la sua carriera tanto da diventare anche capitano della squadra femminile.

Per lei poi un breve passaggio al Brighton prima dello slancio definitivo che avverrà però con il trasferimento negli Stati Uniti nel campionato universitario con la University of North Carolina, una delle migliori scuole per il calcio femminile. Qui impererà tutto formandosi completamente per il ritorno in Inghilterra dove ad attenderla a settembre 2020 c'era il Manchester United. La calciatrice è entrata subito nella storia del calcio femminile inglese dopo aver realizzato il primo goal del Manchester United Women all'Old Trafford.

Il trasferimento all'Arsenal e colonna della Nazionale inglese

Le sue abilità nel calcio vengono apprezzate tantissimo in Inghilterra tanto da ricevere due offerte quasi da record per il calcio femminile. Proposte arrivate entrambe dall‘Arsenal e rifiutate dal Manchester United che poi dovrà salutare Alessia Russo per via del mancato accordo sul rinnovo. La calciatrice e attaccante inglese firma così proprio per i Gunners vincendo anche la Champions nell'ultima stagione.

Parallelamente fa tutta la trafila nelle giovanili della nazionale inglese, dall’Under-15 fino alla maglia maggiore. Mai contattata dalla Federazione Italiana che avrebbe potuto approfittarne come sta accadendo anche nella Nazionale azzurra maschile con l'esempio rappresentato da Retegui, oggi Alessia Russo sfiderà proprio l'Italia, e dunque le sue origini, per una sfida che si preannuncia già a dir poco speciale per lei.