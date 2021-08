Chelsea-Villarreal è l’esordio di Prime Video, i tifosi promuovono Amazon: “Meglio di DAZN” Enorme curiosità nel vedere l’esordio italiano di Amazon Prime Video nel mondo dei grandi eventi sportivi e la finale di Supercoppa Europea tra Chelsea e Villarreal non sembra aver deluso tutti i tifosi interessati al primo trofeo UEFA stagionale. Commenti molto positivi sui social network da parte degli utenti, che hanno paragonato il servizio della piattaforma americana con quello di DAZN.

A cura di Vito Lamorte

C'era grande curiosità nel vedere l’esordio italiano di Amazon Prime Video nel mondo dei grandi eventi sportivi e la finale di Supercoppa Europea tra Chelsea e Villarreal non ha deluso i tifosi. La piattaforma americana ha iniziato questa sera un percorso che continuerà con la Champions League, un pacchetto di 17 gare in esclusiva con due gare dei playoff della massima competizione europea, sei della fase a gironi, quattro degli ottavi, due dei quarti e le due semifinali. Ogni partita sarà accessibile nella sezione ‘dirette e prossimi eventi' e non sarà obbligatorio navigare tra le categorie, ovvero le barre delle ricerche che solitamente selezionano per l’utente.

Commenti molto positivi sui social network da parte degli utenti, che per la prima volta si sono imbattuti nella nuova piattaforma: in tanti hanno fatto il paragone con DAZN, che ha acquisito i diritti per il prossimo triennio della Serie A, e ha spesso subito critiche per la ricezione del segnale e la difficoltà nella visione delle partite su dispositivi portatili.

Molto apprezzato anche il ritorno alle telecronache di Sandro Piccinini e il commento dell’ex centrocampista di Milan e Fiorentina Massimo Ambrosini, dopo l’addio a Sky farà parte di una squadra che comprende anche altri talent come Toni, Seedorf, Julio Cesar, Zola, Marchisio e Balzaretti. Gianpaolo Calvarese si occuperà della moviola e gli altri i giornalisti sono Marco Cattaneo, Giulia Mizzoni e Alessia Tarquinio.

Leggi anche La Supercoppa Europea 2021 tra Chelsea e Villarreal a Belfast per 13mila tifosi con il Green Pass

I costi di Amazon Prime Video

Amazon Prime Video è disponibile da desktop e app, da smart tv o console da gioco come Xbox e PlayStation. La tariffa per i nuovi abbonati è di 30 giorni di prova gratuita più 3,99 euro al mese a partire dal secondo mese o 36 euro all’anno. La piattaforma americana si è aggiudicata anche i diritti dei 36 match del prossimo Mondiale 2022 che si disputerà in Qatar.