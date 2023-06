Chelsea senza limiti: spesi 20 milioni per il più giovane marcatore nella storia del Mondiale U20 Il Chelsea ha acquistato Kendry Paez, trequartista ecuadoregno classe 2007 dell’Independiente del Valle, per 20 milioni. I Blues però lo potranno accogliere a Londra solo tra due anni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Chelsea ha capito che non può sbagliare la prossima stagione. Non ripetere gli errori fatti quest'anno che sono costati la mancata qualificazione a una delle tre competizioni europee, è il primo passo per ripartire. Non è ancora chiaro se la nuova proprietà con a capo Todd Boehly vorrà continuare a spendere senza limiti ma sicuramente vorrà farlo con criterio. Ecco perché i Blues hanno reso ufficiale il loro primo acquisto di quella che in realtà è una sessione di calciomercato non ancora aperta.

Il club londinese ha messo a segno un colpo importante in prospettiva futura spendendo anche una cifra notevole pur di anticipare la concorrenza. Il Chelsea ha acquistato Kendry Paez, trequartista ecuadoregno classe 2007 dell'Independiente del Valle. Non tutti sono a conoscenza del nome e del talento di questo ragazzo che però a soli 16 anni è già stato in grado di fare la storia. Un suo gol segnato lo scorso 26 maggio contro le Figi U20 gli è valso l'Oscar di più giovane marcatore nella storia del Mondiale U20. Un acquisto dunque che il Chelsea ha effettuato in ottica futura, precisamente tra due anni. Già, perché Paez potrà vestire la maglia del Chelsea solo nel 2025.

Secondo il regolamento infatti il giocatore si trasferirà a Londra nell'estate 2025, dopo aver compiuto 18 anni. Paez ha sostenuto le visite mediche in Inghilterra lo scorso aprile, firmando un contratto a lungo termine. L'operazione ha avuto un costo complessivo vicino ai 20 milioni di euro, ma gran parte della somma è legata ai bonus. In ogni caso pare proprio che questo colpo sia lo specchio del progetto futuro ideato dai Blues che vorrebbero evitare nuovi sprechi di giocatori con ingaggi ricchissimi e con cartellini pagati ad altri club a peso d'oro.

Paez rispecchia in pieno il progetto messo in piedi dal club inglese. Un talento che è da tempo nel giro della prima squadra dell'Independiente del Valle esordendo addirittura a soli 15 anni, segnando al debutto il 25 febbraio 2023 contro il Mushuc Runa. Paez, è però stato conosciuto dal pubblico soprattutto per essere diventato il più giovane marcatore nella storia del Mondiale U20 grazie al gol segnato lo scorso 26 maggio contro le Figi U20. Una competizione che l'ecuadoregno sta giocando da vero protagonista distinguendosi anche a suon di assist e non solo di gol.