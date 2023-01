Chelsea-Manchester City dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni Chelsea-Manchester City è il match valido per la 19a giornata di Premier League. La sfida tra la squadra allenata da Potter e quella di Guardiola, si giocherà oggi, giovedì 5 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming e sulle probabili formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Chelsea-Manchester City è il match valido per la 19a giornata di Premier League. La sfida tra la squadra allenata da Potter e quella di Guardiola, si giocherà oggi, giovedì 5 gennaio, con calcio d'inizio alle ore 21:00. I londinesi arrivano a questa sfida dopo aver pareggiato a sorpresa contro il Nottingham Forest terzultimo mentre il City a seguito del pareggio, anche per loro, contro l'Everton nell'ultimo giorno dell'anno. Due squadre dunque a caccia di un successo che permetterebbe ai londinesi di migliorare una classifica che oggi li vede fermi al nono posto con 25 punti a -5 dalla zona Europa occupata oggi dal Tottenham di Conte con 30 lunghezze. I Citizens invece hanno bisogno assolutamente di tornare a vincere se vorranno continuare a tenere il passo dell'Arsenal capolista che sembra non cedere un colpo.

La squadra di Guardiola ha ora 7 punti di distacco dai Gunners che viaggiano spediti senza apparenti punti deboli. La gara sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky e in streaming su Sky Go: previo abbonamento. Le probabili formazioni di Chelsea-Manchester City. Potter dovrebbe affidarsi nuovamente al 4-3-3 che vedrà Sterling con Havertz e Pulisic in attacco. In difesa Koulibaly e Thiago Silva andranno a comporre il tandem difensivo con Azpilicueta e Cucurella terzini, A centrocampo invece agiranno Gallagher con Jorginho e Mount. Haaland sarà invece l'osservato speciale dei Blues dato che il norvegese giocherà sempre in attacco con Mahrez e Grealish ai lati.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; Gallagher, Jorginho, Mount; Sterling, Havertz, Pulisic. All. Potter.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Aké, Stones, Akanji, Lewis; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish. All. Guardiola.

Partita: Chelsea-Manchester City

Dove si gioca: Stamford Bridge, Londra

Quando si gioca: giovedì 5 gennaio 2023

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go

Competizione: Premier League, 19a giornata

Dove vedere Chelsea-Manchester City in diretta TV e in streaming

Chelsea-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Il match sarà disponibile ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Per tutti gli abbonati sarà anche garantito l'accesso all'app di Sky Go che permettere di godersi la gara di Londra in streaming. Sky Go è disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso il quale sarà possibile accedere al servizio inserendo le proprie credenziali per poi collegarsi alla finestra dedicata all'evento.

Premier League, le probabili formazioni di Chelsea-Manchester City

Il tridente senza apparenti punti di riferimento contro Haaland. Sarà questa la sfida tra i due attacchi di Chelsea e Manchester City che si contenderanno i tre punti allo Stamford Bridge. Potter si affiderà alla regia di Jorginho a centrocampo per innescare gli inserimenti di Sterling e Pulisic con il supporto di Mount sperando nell'impeccabile difesa guidata da Koulibaly e Thiago Silva.

Guardiola invece punterà tutto sempre sul norvegese che potrà godere delle giocate di Mahrez e Grealish per crearsi gli spazi necessari affinché possa andare quante più volte possibile davanti alla porta di Kepa. De Bruyne, Rodri e Bernardo Silva saranno poi il solito valore aggiunto a centrocampo con Stones e Akanji centrali di difesa e Aké e Lewis come terzino su entrambe le fasce.

