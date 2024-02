Chelsea-Liverpool oggi in finale di Carabao Cup, dove vederla in TV e diretta streaming Chelsea-Liverpool è la finale della Carabao Cup 2024. L’incontro si giocherà oggi a Wembley, calcio d’inizio alle ore 16. Diretta TV e streaming su DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

A Wembley si assegna la Carabao Cup 2023-2024. Scenderanno in campo Chelsea e Liverpool, che a distanza di due anni disputeranno nuovamente la finale della Coppa di Lega inglese. C'è una favorita d'obbligo. I Reds sono al comando della Premier League, mentre i Blues navigano a metà classifica. Ma la gara secca renderà imprevedibile l'incontro, che si disputerà oggi domenica 25 febbraio alle ore 16. Diretta TV e streaming su DAZN.

Il Chelsea di Pochettino proverà a vincere la Coppa di Lega. I Blues da un anno e mezzo a questa parte stanno deludendo e non poco, ma hanno la possibilità di vincere un trofeo oggi a Wembley, ma c'è da battere il Liverpool, che le ultime finali che ha giocato le ha vinte tutte. Due recenti proprio con il Chelsea, sia la finale di Carabao Cup del 2022 che quella di FA Cup giocata pochi mesi dopo.

Partita: Chelsea-Liverpool

Quando si gioca: domenica 25 febbraio 2023

Orario: 16:00

Dove si gioca: Wembley Stadium, Londra

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Carabao Cup 2023-2024, Finale

Dove vedere Chelsea-Liverpool di Carabao Cup in TV

La finale di Coppa di Lega inglese tra il Chelsea e il Liverpool si disputerà nel pomeriggio con calcio d'inizio fissato alle ore 16:00. Per seguirla in televisione servirà l'abbonamento a DAZN e con esso un dispositivo come FireStick Tv o Google Chroomecast, o in alternativa Xbox o Playstation 4 o 5.

Dove vedere Chelsea-Liverpool in streaming

DAZN detiene i diritti delle coppe inglesi (anche FA Cup e Community Shield). Chi ha l'abbonamento potrà vedere l'incontro in streaming con una Smart TV o un tablet, oppure un pc o uno smartphone. Telecronaca di Riccardo Mancini e Valon Behrami.

Le probabili formazioni di Chelsea-Liverpool

Pochettino con il 4-2-3-1 con Sterling nella batterie di trequartisti dietro Jackson. Salah ha recuperato e formerà il tridente con Darwin Nunez e Luis Diaz.

Chelsea (4-2-3-1): Petrović, Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell, Caicedo, Fernandez, Palmer, Gallagher, Sterling, Jackson. All. Pochettino

Liverpool (4-3-3): Kelleher, Bradley, Konatè, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Endo, Elliott, Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp