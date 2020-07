La stagione del Chelsea ancora non è finita, e il meglio ancora non è arrivato. Lampard deve conquistare la matematica qualificazione in Champions League (deve affrontare Liverpool e Wolverhampton) e soprattutto deve giocare la finale di FA Cup, ma l'attenzione principale dei dirigenti dei Blues è per il calciomercato. Dopo aver comprato Ziyech e Werner il Chelsea sta per chiudere anche la trattativa per il fortissimo Kai Havertz, giocatore del Bayer Leverkusen, valutato circa 90 milioni di euro.

Chelsea, trattativa di mercato con il Bayer Leverkusen

Da settimane i Blues stanno cercando di chiudere la trattativa con il Bayer Leverkusen per Havertz, ventunenne talento tedesco. L'accordo con il giocatore è stato già trovato, ma i club partivano da una valutazione differente. Il Chelsea è partito da un'offerta di 60 milioni di euro, il Bayer Leverkusen invece ne chiedeva 90. Forse, come spesso accade la verità sta nel mezzo, è il giocatore potrebbe essere acquistato per 70 milioni di euro. E secondo quanto riferiscono i media inglesi Petr Cech, ex grandissimo portiere e ora dirigente del Chelsea, volerà presto in Germania dove chiuderà la trattativa.

Lo splendido mercato del Chelsea

Dovesse davvero chiudere la trattativa con il Bayer Leverkusen, il Chelsea realizzerebbe un grande colpo di mercato perché Havertz era un obiettivo anche di Bayern, Barcellona e Real Madrid. La società londinese ha già piazzato intanto due grandi colpi di mercato, prima è stato preso il marocchino dell'Ajax Ziyech e poi il bomber del Lipsia Timo Werner. Ma questo è solo l'inizio della campagna acquisti dei Blues, che hanno bisogno di rinforzarsi molto in difesa, e devono anche cedere una serie di giocatori – l'addio è scontato per Willian e Pedro (passerà alla Roma) e probabile pure per Olivier Giroud.