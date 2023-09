Che fine ha fatto Pereyra: ancora disoccupato, si allena con una squadra di seconda categoria Il Tucu Pereyra è ancora svincolato dopo l’ultima esperienza all’Udinese. L’argentino sta ancora cercando squadra e nel frattempo si allena con una squadra di seconda categoria friulana: il Donatello Calcio del presidente Totò Di Natale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Roberto Pereyra ha 32 anni e dopo il suo ritorno all'Udinese dal Watford nell'estate 2020 ha chiuso la sua sua esperienza con i friulani. Il club di Pozzo ha lanciato l'argentino nel grande calcio europeo dopo averlo acquistato dal River Plate nel 2011 prima del trasferimento alla Juventus nel 2014 e poi successivamente proprio agli inglesi prima della sua seconda tappa all'ombra della Dacia Arena. Il suo contratto è scaduto a giugno scorso e con il club non è più stata trovata l'intesa per il rinnovo fortemente voluto anche dal tecnico Sottil.

Sullo sfondo la possibilità per il Tucu di vivere una delle ultime grandi esperienze della sua carriera. Inter e Milan avevano da tempo messo gli occhi sul giocatore che forse anche per questo motivo aveva atteso prima di mettere la firma sul prolungamento con i friulani. Specie i rossoneri, quando c'era ancora Maldini, ci andarono vicini al suo acquisto prima del ritorno a Udine nel 2020. Si pensava che con l'affare Samardzic saltato allora fosse l'Inter a prendersi il Tucu da svincolato. E invece non è così: oggi si allena in seconda categoria.

Pereyra nelle ultime tre stagioni ha giocato con l’Udinese.

Destino assurdo per il giocatore che però sta ancora timidamente trattando con l'Udinese per un terzo e nuovo capitolo in Friuli. L'incontro con la società ha portato alla proposta di un contratto annuale che l'argentino starebbe valutando nonostante Andrea Radrizzani, presidente della Sampdoria, avesse in serbo una nuova proposta last minute per convincere il 32enne svincolato argentino a scendere di categoria, mentre dal Brasile si è fatto sotto il Palmeiras, dopo che il Santos ha provato a usare argomenti convincenti (biennale a 1,7 milioni) fino la scorsa settimana.

Il triennale a 700 mila euro a stagione, più il bonus di 300 mila in caso di promozione in A della Sampdoria stuzzica Pereyra che nel frattempo però si sta allenando ancora in terra friulana. Secondo quanto rivelato da DAZN, il giocatore per tenersi in forma sta svolgendo una sorta di preparazione atletica personale con il Donatello Calcio, la società dilettantistica di Udine di cui è presidente Totò Di Natale. Una squadra che milita nel campionato di seconda categoria. In attesa di capire il suo futuro il Tucu non resta fermo grazie anche all'aiuto del suo ex capitano.