Che fine ha fatto Huntelaar, non può lavorare per l'Ajax: "La sua salute prima di tutto" Huntelaar, ex attaccante con un passato del Milan, deve fare i conti con una sindrome di burnout. L'Ajax ha deciso per la separazione consensuale.

A cura di Marco Beltrami

Klaas Jan Huntelaar da tempo è sparito dai radar. L'ex bomber con un passato anche nel Milan dopo aver intrapreso la carriera da dirigente ha dovuto fare i conti con dei problemi di salute. Proprio per questo l'Ajax in un comunicato ufficiale ha annunciato la separazione dal "cacciatore" che aveva un contratto fino al 2026. Due anni fa è stato lui ad annunciare pubblicamente di soffrire per una sindrome da burnout.

Huntelaar costretto alla separazione con l'Ajax, soffre di burnout

Rescissione consensuale del contratto dunque per Huntelaar e l’Ajax. Una decisione inevitabile per il classe 1983 che nella sua carriera ha vestito le maglie di PSV, Real Madrid, Milan (dal 2009 al 2010 con 7 gol in 25 presenze), Ajax (ben 7 stagioni), e legata ad una forma di esaurimento frutto di un disagio psicofisico connesso al lavoro. Necessario dunque fermarsi per l'ex direttore tecnico, che potrà così dunque provare a recuperare dopo un eccesso di stress.

Quando Huntelaar fece chiarezza sui suoi problemi di salute

Nell'ottobre 2023 fu lo stesso Huntelaar a fare un passo indietro dimettendosi temporaneamente dal suo incarico per il burnout. Da allora non si è mai più visto in pubblico soprattutto durante le partite della formazione olandese. Il direttore tecnico Alex Kroes ha confermato la situazione complicata del suo ex collega con queste parole: "Klaas Jan è un vero uomo dell'Ajax, sarebbe fantastico se potesse tornare nel nostro club a un certo punto. Ma la sua salute è fondamentale. Lo ringraziamo per il lavoro che ha svolto qui e gli auguriamo forza e successo per la sua ulteriore ripresa".

Per il bene di entrambe le parti giusto dunque fare un passo indietro con la speranza magari di ritrovarsi in futuro quando, l'ex bomber capace di lasciare un segno indelebile per il suo fiuto del gol, avrà ritrovato serenità e soprattutto voglia di dedicarsi ai "lancieri".