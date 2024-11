video suggerito

Champions League oggi in TV, dove vedere Inter-Arsenal e Stoccarda-Atalanta: orari e diretta delle partite Inter-Arsenal e Stoccarda-Atalanta alle 21 sono le partite delle italiane che oggi alle 21 vanno in campo per la 4ª giornata della fase a girone unico di Champions League. Diretta tv e streaming su Sky e NOW.

Inter–Arsenal e Stoccarda–Atalanta sono le partite che alle 21 vedono in campo le italiane nella 4ª giornata della fase a girone unico di Champions League. La sfida tra nerazzurri e Gunners sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in streaming su Amazon Prime Video, mentre la ‘dea' di Gasperini andrà in onda sui canali di Sky e su NOW.

Inter-Arsenal può essere ritenuto una sorta di crocevia per ancorarsi alle prime 8 posizioni della classifica generale: sono quelle che permettono di accedere direttamente agli ottavi, senza passare attraverso i playoff. Le squadre hanno lo stesso numero di punti (7) ma per una migliore differenza reti (+5 rispetto a +3) sono i nerazzurri più avanti in graduatoria (7° posto). Nell'ultimo turno la formazione di Inzaghi ha vinto (1-0) in trasferta in Svizzera contro lo Young Boys, quella di Arteta s'è imposta col minino sforzo (1-0) a Londra con lo Shakhtar. Quanto all'Atalanta (reduce dal pareggio per 0-0 con il Celtic), se la vedrà con quello Stoccarda che una settimana fa ha vinto a Torino contro la Juventus.

Champions League, le partite di oggi: gli orari TV

La diretta gol di Sky (canale 251) permette di seguire tutte le partite che sono in programma oggi e divise in due slot orari, alle 18:45 e alle 21. Oltre a quelle delle italiane, nel palinsesto tv figurano match interessanti come Paris Saint-Germain-Atletico Madrid (in chiaro per tutti su TV8) e Bayern Monaco-Benfica. Di seguito la lista degli incontri trasmessi in tv:

ore 18:45 – Shakhtar Donetsk-Young Boys (Sky)

ore 18:45 – Club Brugge-Aston Villa (Sky)

ore 21 – Feyenoord-Salisburgo (Sky)

ore 21 – Paris Saint-Germain-Atletico Madrid (Sky)

ore 21 – Bayern Monaco-Benfica (Sky)

ore 21 – Sparta Praga-Brest (Sky)

ore 21 – Stella Rossa-Barcellona (Sky)

ore 21 – Inter-Arsenal (Amazon Prime Video)

ore 21 – Stoccarda-Atalanta (Sky)

Inter-Arsenal in Champions League, dove vederla in TV e streaming

Inter-Arsenal è la partita clou di Champions League. Si gioca alle 21 e sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, sian in diretta tv sia in streaming. La telecronaca dell'incontro è affidata a Sandro Piccinini, che avrà accanto Massimo Ambrosini per il commento tecnico. L'emittente dedica alla sfida un ampio pre e post partita con Giulia Mizzoni e Alessia Tarquinio.

Dove vedere Stoccarda-Atalanta di Champions in TV e streaming

L'Atalanta riceve lo Stoccarda a Bergamo. La partita in programma alle 21 sarà visibile in diretta tv e in streaming sui canali di Sky (solo per abbonati). Diretta streaming su Sky Go o, in alternativa, su NOW (previo pagamento del pass sport).

PSG-Atletico Madrid in diretta tv in chiaro e in streaming su TV8

La partita scelta da Sky da trasmettere in chiaro è quella tra il PSG di Luis Enrique e l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Calcio d'inizio alle ore 21:00 al Parco dei Prinicipi. Il match sarà visibile gratis e senza costi di abbonamento su TV8 al canale 8 del digitale terrestre e in streaming gratuitamente sul sito di TV8.