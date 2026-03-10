Champions League oggi in TV, dove vedere Galatasaray-Liverpool e Newcastle-Barcellona e le altre partite

L’Atalanta è l’unica delle italiane ancora in Champions, oggi ospita il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi: partita visibile su Sky e NOW. Il programma completo delle gare del 10 e dell’11 marzo, con indicazione degli orari e dei canali. Real Madrid-Manchester City su Amazon Prime Video. PSG-Chelsea in chiaro su TV8.

Oggi e domani si giocano le partite di andata degli ottavi di finale di Champions League. L'Atalanta, unica delle italiane rimaste in lizza dopo le eliminazioni di Inter e Juventus ai playoff, va in campo questa sera alle 21 contro il Bayern Monaco. Il programma odierno (martedì 10 marzo) propone altri match interessanti quali Newcastle–Barcellona, Atletico Madrid–Tottenham e Galatasaray–Liverpool.

Domani, mercoledì 11 marzo, riflettori puntati su Bayer Leverkusen–Arsenal, Bodo Glimt–Sporting Lisbona, PSG–Chelsea e Real Madrid–Manchester City. Tutte le gare saranno visibili in diretta TV sui canali di Sky e su NOW, eccezion fatta per la sfida tra i blancos e gli inglesi di Guardiola che andrà in onda in esclusiva su Amazon Prime Video. Su TV8, invece, sarà visibile in chiaro (e gratis) per tutti il confronto tra Paris Saint-Germain e londinesi. Su Cielo (canale 26), invece, sarà trasmessa anche in differita Galatasaray-Liverpool.

Champions League, le partite di martedì 10 e mercoledì 11 marzo: gli orari

Due gli slot orari previsti per le partite di Champions (18:45 e 21:00): ad aprire il programma odierno di incontri è il Galatasaray che ospita il Liverpool in Turchia, l'Atalanta scenderà in campo col Bayern Monaco in quello serale. Nel palinsesto televisivo c'è anche la Diretta Gol che offre una panoramica in tempo reale delle azioni salienti con collegamenti dai vari campi. Di seguito il programma completo con indicazione di orari e canali:

Martedì 10 marzo

ore 18:45 – Galatasaray-Liverpool (Sky Sport 1, Sky Sport canale 251 e NOW, in differita su Cielo)

ore 21:00 – Atalanta-Bayern Monaco (Sky Sport 1, Sky Sport 4k, Sky Sport canale 251 e NOW)

ore 21:00 – Newcastle-Barcellona (Sky Sport canale 253 e NOW)

ore 21:00 – Atletico Madrid-Tottenham (Sky Sport canale 254 e NOW)

ore 18:45 – Galatasaray-Liverpool (Sky Sport 1, Sky Sport canale 251 e NOW, in differita su Cielo) ore 21:00 – Atalanta-Bayern Monaco (Sky Sport 1, Sky Sport 4k, Sky Sport canale 251 e NOW) ore 21:00 – Newcastle-Barcellona (Sky Sport canale 253 e NOW) ore 21:00 – Atletico Madrid-Tottenham (Sky Sport canale 254 e NOW) Mercoledì 11 marzo

ore 18:45 – Bayer Leverkusen-Arsenal (Sky Sport 1, Sky Sport canale 251 e NOW)

ore 21:00 – Real Madrid-Manchester City (Amazon Prime Video)

ore 21:00 – PSG-Chelsea (Sky Sport Calcio, Sky Sport canale 251, NOW e TV8)

ore 21:00 – Bodo Glimt-Sporting Lisbona (Sky Sport canale 253 e NOW).

Dove vedere la Champions League in tv e streaming

I canali di Sky Sport, oltre alla diretta streaming su NOW e Sky Go, trasmettono la maggior parte dell'andata degli ottavi di finali di Champions League. Real Madrid-Manchester City andrà in onda in esclusiva su Amazon Prime Video mentre PSG-Chelsea sarà visibile anche in chiaro (e gratis per tutti) su TV8 (in streaming su tv8.it). Nel palinsesto televisivo figura in chiaro (senza costi aggiuntivi) ma in differita Galatasaray-Liverpool: la manderà in onda Cielo (canale 26 del digitale terrestre).