Champions League, gli accoppiamenti in semifinale dopo i risultati di oggi: quando si giocano le partite Real Madrid e Villareal si sono qualificate per le semifinali di Champions League e stasera scopriranno le rispettive avversarie. Ecco gli accoppiamenti e le date delle prossime semifinali di Uefa Champions League 2021-2022.

A cura di Enrico Scoccimarro

Con le partite di ieri, in Champions League si conoscono già i nomi delle prime due semifinaliste dell'edizione 2021-2022: il Real Madrid, che è passato pur perdendo in casa 3-2 contro il Chelsea, dopo una gara al cardiopalma terminata ai supplementari, e il Villareal, che ha clamorosamente eliminato il Bayern Monaco, pareggiando 1-1 in Germania (aveva vinto 1-0 all'andata). Stasera le due squadre spagnole guarderanno comodamente le altre due gare di ritorno dei quarti di finale Atletico Madrid-Manchester City e Liverpool-Benfica e stasera conosceranno le avversarie delle semifinali.

Il Real Madrid sfiderà Atletico Madrid o Manchester: la data della partita

In ogni caso non sarà semplice la semifinale che dovranno giocare gli uomini di Carlo Ancelotti. I Blancos infatti sfideranno la squadra che uscirà vincente dalla sfida tra i cugini dell'Atletico Madrid e il Manchester City di Pep Guardiola. Gli inglesi partono leggermente favoriti grazie al gol messo a segno da De Bruyne all'andata, ma oggi sarà probabilmente ancora più complicato scavalcare il muro dei Colchoneros di Simeone, che possono essere sempre pericolosi con le loro ripartenze. La qualificazione è dunque ancora tutta aperta. In ogni caso, la semifinale vedrà come protagoniste due squadre di altissimo livello e l'andata è programmata per martedì 26 o mercoledì 27 aprile, il ritorno per martedì 3 o mercoledì 4 maggio, a seconda dell'ordine che verrà stabilito in un secondo momento. Le Merengues giocheranno la prima gara in trasferta.

Manchester City/Atletico Madrid – Real Madrid: 26/27 aprile 2022 (andata); 3/4 maggio (ritorno)

Villarreal contro Liverpool o Benfica: quando si gioca

Il Villareal di Unai Emery invece, forte dell'impresa di Monaco, ha fatto fuori il Bayern, sfiderà la vincente tra Liverpool e Benfica. La formazione di Klopp è ampiamente favorita, oltre che per le qualità tecniche individuali lo è soprattutto per il risultato dell'andata, quando in terra portoghese ha vinto per 3 a 1. Anche per questa semifinale, restano da fissare le date, ma sarà comunque disputata sempre tra il 26 o 27 aprile la semifinale di andata, mentre il 3 o 4 maggio si giocherà quella di ritorno. Il Sottomarino giallo disputerà la prima sfida fuori casa.

Liverpool – Benfica: 26/27 aprile 2022 (andata); 3/4 maggio (ritorno)

La formula delle semifinali di Champions League

Anche per decidere chi passerà alla finalissima di Parigi al Parco dei Principi, la formula delle semifinali è quella di andata e ritorno e senza la regola dei gol segnati fuori casa che valgono doppio in caso di parità a punteggio complessivo: se così fosse, si ricorrerebbe sempre ai tempi supplementari e, eventualmente, ai rigori.