Champions League 2023, il calendario dell’ultima giornata dei gironi: partite e orari TV

Si torna in campo, martedì 12 e mercoledì 13 dicembre 2023 per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2023-2024. È l'ultimo turno della prima fase: nella prima giornata scenderanno in campo Napoli e Inter mentre nel secondo giorno sarà la volta di Milan e Lazio. Due le fasce orarie classiche, alle 18:45 e alle 21:00, con dirette in TV e in streaming a pagamento su Sky, Amazon Prime Video e Infinity Plus di Mediaset. Canale 5 che trasmetterà in chiaro la partita del martedì tra Inter e Real Sociedad.

L'Inter di Simone Inzaghi è già qualificata agli ottavi e si giocherà il primo posto del gruppo D in casa contro la Real Sociedad: allo stesso orario i campioni d'Italia in carica sfideranno il Braga allo stadio Maradona per blindare il secondo posto del girone C.

Nella serata di mercoledì la Lazio andrà a far visita all'Atletico Madrid con il pass per il turno successivo già in tasca ma con la voglia di stupire: Sarri e i suoi puntano al primo posto del girone E per avere un sorteggio più agevole. Situazione diversa per il Milan: rossoneri all'ultimo posto del gruppo F e con un solo obiettivo possibile, ovvero vincere e sperare che il PSG perda in casa del Borussia Dortmund (già qualificato). Un pari tra le due non basterebbe, e qualificherebbe i parigini assieme ai tedeschi. Di seguito il programma completo della sesta giornata di Champions League.

Le partite di martedì per la sesta giornata della Champions League 2023

Martedì 12 dicembre 2023 il Napoli ospita il Braga e proverà a prendersi il pass per gli ottavi. L'Inter è già qualificata e si giocherà contro la Real Sociedad il primo posto. Tutte visibili su Sky e Infinity+ tranne i nerazzurri che saranno in onda in chiaro e gratuitamente anche su Canale 5.

12/12 – 18:45 – Lens – Siviglia (Sky, Infinity+)

12/12 – 18:45 – PSV Eindhoven – Arsenal (Sky, Infinity+)

12/12 – 21:00 – Manchester United – Bayern Monaco (Sky, Infinity+)

12/12 – 21:00 – Copenhagen – Galatasaray (Sky, Infinity+)

12/12 – 21:00 – Napoli – Braga (Sky, Infinity+)

12/12 – 21:00 – Union Berlin – Real Madrid (Sky, Infinity+)

12/12 – 21:00 – Inter – Real Sociedad (Canale 5, Sky, Infinity+)

12/12 – 21:00 – Salisburgo – Benfica (Sky, Infinity+)

Gli orari tv delle partite di mercoledì

Mercoledì 13 dicembre 2023 la Lazio andrà a Madrid per sfidare l'Atletico e provare a prendersi . Il Milan sarà di scena a Newcastle con un solo obiettivo: vincere e attendere buone notizie da Dortmund. Ecco tutte le gare e i canali TV e di diretta streaming su cui seguirle.

13/12 – 18:45 – Lipsia – Young Boys (Sky, Infinity+)

13/12 – 18:45 – Crvena Zvezda – Man City (Sky, Infinity+)

13/12 – 21:00 – Atlético Madrid – Lazio (Sky, Infinity+)

13/12 – 21:00 – Celtic – Feyenoord (Sky, Infinity+)

13/12 – 21:00 – Borussia Dortmund – Paris Saint Germain (Sky, Infinity+)

13/12 – 21:00 – Newcastle – Milan (Amazon Prime Video)

13/12 – 21:00 – Porto – Shakhtar Donetsk (Sky, Infinity+)

13/12 – 21:00 – Anversa – Barcellona (Sky, Infinity+)