Inter-Real Sociedad, dove vederla in diretta TV e streaming: le probabili formazioni L’Inter sfida la Real Sociedad a San Siro per conquistare la vetta del Gruppo D e arrivare al sorteggio degli ottavi da testa di serie. Le ultime news sulle formazioni e le scelte di inzaghi. Partita trasmessa in diretta tv e in chiaro su Canale 5.

L'Inter affronta questa sera a San Siro (ore 21) la Real Sociedad nella sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi è già qualificata agli ottavi di finale ma contro i baschi i nerazzurri si giocano il primato nel gruppo D: con una vittoria può conquistare la vetta solitaria ed entrare nel novero delle teste di serie. Il pari (come all'andata) non basta perchè la differenza reti al momento premia gli spagnoli. Il match sarà visibile in diretta in tv, in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis su MediasetPlay oltre sui canali di Sky (ma solo per abbonati), mentre in streaming andrà in onda su Infinity+, Sky Go e NOW. Nerazzurri – imbattuti in Champions da 12 partite – sono reduci dal 4-0 in campionato sull'Udinese; buon momento di forma anche per la Real Sociedad che viene da 8 risultati utili consecutivi.

Le probabili formazioni di Inter-Real Sociedad. Inzaghi schiera la migliore formazione possibile nonostante le assenze pesanti in difesa (de Vrij e Dumfries si sono aggiunti a Pavard) e fa ricorso a Bisseck. Ci sarà Bastoni, che ha superato del tutto l'infortunio. A centrocampo Frattesi potrebbe essere preferito a uno tra Barella e Mkhitaryan. Tra le fila della Real Sociedad ci sarà Sadiq (ex Roma) a guidare l'attacco che si completa con Kubo e Barrenetxea. Out Brais Mendez.

Partita: Inter-Real Sociedad

Dove: stadio Meazza, San Siro (Milano)

Quando: martedì 12 dicembre 2023

Orario: 21.00

Diretta TV: Canale 5, Sky Sport, Mediaset Infinity+

Diretta streaming: Sky Go, Mediaset Infinity+, NOW

Competizione: Champions League, 6ª giornata Gruppo D

Dove vedere Inter-Real Sociedad in diretta TV: il canale in chiaro

La partita tra Inter e Real Sociedad sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Canale 5, che la trasmetterà a partire dalle 21. Diretta tv, ma in questo riservata solo agli abbonati, anche sui canali Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport (252).

Inter-Real Sociedad, dove vederla in streaming

Inter-Real Sociedad sarà trasmessa in chiaro anche in diretta streaming e visibile sulla piattaforma Mediaset Play oltre che su www.sportmediaset.it. Live streaming del match (ma in questo per gli utenti abbonati) su Infinity+. La sfida andrà in onda (sempre abbonati) anche su Sky Go e NOW (servizio di streaming on-demand e a pagamento del network satellitare).

Le probabili formazioni di Inter-Real Sociedad

A causa delle assenze in difesa (Pavard, de Vrij e Dumfries), Simone Inzaghi opterà per Bisseck accanto ad Acerbi e Bastoni. Centrocampo imperniato su Barella, Calhanoglu, Frattesi con Darmian e Dimarco esterni. Attacco collaudato con Thuram-Lautaro. Ospiti con Kubo, Sadiq, Barrenetxea nel tridente che Alguacil confermerà anche a San Siro.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Turrientes, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Barrenetxea. Allenatore: Imanol Alguacil.

Inter-Real Sociedad di Champions: precedenti, statistiche e cronaca

L'ultima volta che l'Inter ha accolto la Real Sociedad a Milano è stato nel 1979, in quella che allora si chiamava ancora Coppa Uefa: a prevalere nettamente furono i nerazzurri, col risultato di 3-0 (all'andata finì 2-0 per i baschi).

Nelle sfide disputate contro le italiane il bilancio della Real Sociedad annovera una sola vittoria (oltre a 4 pareggi, 4 sconfitte) su nove partite in competizioni europee.

L'Inter ha vinto 6 delle ultime 7 partite della fase a gironi di Champions giocate a San Siro (1 sconfitta). L'ultima volta che i nerazzurri hanno fatto filotto di successi in casa (tre su tre) è stato nella stagione 2010-2011. La Real Sociedad ha vinto per due volte in trasferta in questa edizione della Coppa, un dato straordinario se paragonato a quello storico: due i match conquistati nelle precedenti 12 trasferte tra vecchia Coppa dei Campioni e Champions League (1 pareggio e 9 sconfitte completano il quadro).

Questa la classifica del gruppo D prima della sesta giornata: Inter e Real Sociedad sono già qualificate e si sfideranno per il primato nel girone che vale la testa di serie al sorteggio degli ottavi:

Real Sociedad 11 punti (+5 differenza reti) Inter 11 (+3) Salisburgo 4 (-2) Benfica 1 (-6)