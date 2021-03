Mercoledì 10 marzo, le partite di calcio in TV. Un'altra serata di Champions League. Dopo l'eliminazione della Juventus, stasera tocca a Liverpool-Lipsia e soprattutto a PSG-Barcellona. I Reds, vincitori due anni fa, cercheranno di sfatare il tabù Anfield e proveranno a qualificarsi per i quarti. Mentre al Parco dei Principi il Barcellona proverà una rimonta impossibile contro il Paris di Pochettino, che all'andata trascinato da Mbappé si è imposto per 4-1. In giornata spazio anche a Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1: in campo Manchester City e Atletico Madrid.

Dove vedere PSG-Barcellona di Champions League

La gara d'andata è stata memorabile per i francesi, disastrosa per i catalani che sono usciti letteralmente con le ossa rotte. A Messi e compagni servirebbe un 4-0 per passare il turno. Impensabile immaginare una disfatta totale per i finalisti della passata edizione. Paris Saint Germain-Barcellona si potrà seguire solo su Sky, che la manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport). L'incontro si potrà seguire anche in streaming grazie all'app di Sky Go, ma anche su Now Tv.

Liverpool-Lipsia dove vederla: canale TV e diretta streaming

Cinque sconfitte consecutive in casa in Premier League, non era mai accaduto in 129 anni di storia al Liverpool. La zona Champions è lontana. La stagione sta diventando fallimentare. Klopp può aggrapparsi solo alla Champions League. La doppia sfida con il Lipsia pareva ostica, ma in Germania il Liverpool si è imposto 2-0 e ora vede i quarti, che rappresenterebbero, a conti fatti, un traguardo eccezionale. Liverpool-Lipsia sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che la manderà in onda sui canali 203 e 253. Naturalmente l'incontro si può seguire anche in streaming con Sky Go e Now Tv. Sky offre agli abbonati anche la possibilità di vedere entrambi gli incontri in ‘Diretta Gol', sul canale 251.

Calcio in TV oggi e stasera mercoledì 10 marzo

Ecco tutte le partite di calcio in TV mercoledì 10 marzo