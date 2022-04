Cesare Cremonini brilla con la maglia di Maradona: “Un regalo super prezioso, viva Napoli” Cesare Cremonini è a Napoli, dove ha ricevuto un regalo favoloso. Perché un amico ha donato al cantautore una maglia originale di Diego Armando Maradona del 1986.

A cura di Alessio Morra

Cesare Cremonini è a Napoli e all'ombra del Vesuvio ha ricevuto un regalo meraviglioso. Un regalo che ogni appassionato di sport e in particolare di calcio vorrebbe avere. Perché al cantante è stata donata una maglia originale di Diego Armando Maradona, una maglia che è stata pure autografata dal leggendario calciatore.

Cremonini è sbarcato a Napoli perché martedì 12 aprile è atteso nel quartiere di Ponticelli per l'inaugurazione del murales realizzato dallo street artist Giulio Rosk, murales figlio del progetto ‘Io vorrei' lanciato dallo stesso cantautore bolognese. E in attesa dell'inaugurazione, il cantante ha ricevuto una maglia originale appartenuta o meglio indossata da Diego Maradona, una maglia della stagione 85/86, la seconda dell'argentino in Serie A. Con grande orgoglio Cremonini ha mostrato la maglia, l'ha indossata pure lui e sui social ha scritto:

Come ti fa sentire bene la maglia di Diego 1985/86. Lo stesso anno in cui ho iniziato ad andare allo stadio! Grazie Antonio Luise per questo regalo super super prezioso! La tengo stretta per la prima volta in cui sonerò allo Stadio Diego Armando Maradona! Siamo a Napoli. W Napoli. #IOVORREI domani incontra i ragazzi e le ragazze del futuro del quartiere Ponticelli.

In questo periodo si parla tanto di maglie di Maradona. Perché quella della sua partita più illustre, Argentina-Inghilterra diei Mondiali Messico 86 nei prossimi giorni verrà battuta all'asta da Sotheby's. Ma sulla maglia che per ora appartiene all'ex centrocampista Hodge ci sono grosse polemiche. Perché una delle figlie di Diego, Dalma, afferma che quella in vendita non è la maglia che il papà aveva quando realizzò la doppietta all'Inghilterra, la doppietta più famosa di sempre – prima la ‘Mano di Dios' e poi il ‘Gol del Secolo'.