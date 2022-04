Maglia di Maradona all’asta, ma è scontro tra la famiglia e Sotheby’s: “É quella della Mano di Dios” La famiglia di Maradona sostiene che la maglia che andrà all’asta non è quella che Diego ha indossato quando ha segnato la doppietta in Argentina-Inghilterra.

A cura di Alessio Morra

Nei giorni scorsi Sotheby's ha annunciato che dal 20 aprile al 4 maggio verrà messa all'asta la maglia che Diego Armando Maradona ha indossato in occasione di Argentina-Inghilterra, la partita dei quarti di finale di Messico 86. Diego scambiò la maglia con il centrocampista inglese Steve Hodge, che dopo aver detto (meno di un anno fa) che non l'avrebbe mai venduta ha capitolato. Un cimelio straordinario. La maglia con cui Maradona segnò due gol passati alla storia, due gol talmente pesanti che hanno avuto entrambi un nome, sono conosciuti come ‘La Mano di Dio' e ‘Il gol del secolo'. Ma dopo la diffusione della notizia è divampata la polemica. Perché c'è chi sostiene che quella che andrà all'asta non è la maglia indossata nel secondo tempo di Argentina-Inghilterra, ma del primo (che terminò 0-0).

Hodge ha sempre dichiarato di essere lui in possesso di quella maglia storica. Ma Dalma, una delle figlie di Maradona, rilasciando un'intervista in una trasmissione radiofonica, ha ribadito il suo concetto dicendo che la maglia indossata nella ripresa non è quella messa all'asta: "Quella non è la maglia che usò nel secondo tempo, quando segnò i gol. È di quella partita, ma papà la indosso nel primo tempo. Conoscendo papà, so che non ha regalato quella maglia a nessuno. Non voglio dire chi ce l’ha, io lo so e non voglio creare problemi a questa persona. Ma posso affermare che all’asta non sta andando la maglia con cui mio padre segnò i gol. Voglio che la gente sappia: stanno guadagnando dei soldi con qualcosa che non è loro, è una vergogna".

Tirata in ballo dopo quelle affermazioni Sotheby's ha replicato, ‘The Athletic' ha riportato le parole di Melica Khansari, vicedirettore, che ha risposto e Dalma Maradona e ha confermato che la maglia all'asta è quella della ‘Mano di Dio': "Si, lui ha indossato una maglia diversa nel primo tempo, ma ci sono chiare differenze con quella indossata durante i gol. E così, prima di mettere in vendita questa maglia, abbiamo fatto un’ampia e diligente analisi scientifica sulla divisa per assicurarci che fosse la maglia indossata da Maradona quando ha realizzato i due gol".

Leggi anche Il tenero bacio di Chiellini alla fascia da capitano: ha un significato speciale

Ed ha poi aggiunto: "Sotheby’s ha lavorato con Resolution Photomatching, esaminando i dettagli unici su vari elementi dell’oggetto, tra cui la toppa, le strisce e la numerazione. Resolution Photomatching è stato in grado di affermare che la divisa è quella indossata da Maradona quando ha realizzato “La Mano de Dios".

Inoltre la nota casa d'aste sottolinea che la maglia di Maradona appartenente, per il momento, a Hodge è stata in mostra per tanti anni nel National Football Museum e nessuno ha lanciato l'allarme sul fatto che si trattasse della numero 10 indossata nel primo tempo di Argentina-Inghilterra.