Cedric Gondo vestirà ancora la maglia della Salernitana: via libera dopo l’indagine FIGC La Salernitana ha comunicato ufficialmente il ritorno di Cedric Gondo in granata. L’attaccante ivoriano si era svincolato dalla Lazio prima della fine del mercato e aveva firmato con il club campano ma la FIGC e la Procura Federale aveva aperto un’inchiesta per verificare la regolarità del trasferimento.

A cura di Vito Lamorte

Si è risolta in poco tempo la vicenda legata al ritorno di Cedric Gondo alla Salernitana. L'attaccante classe 1996 è stato ufficializzato pochi minuti fa dal club granata dopo che il suo trasferimento era stato bloccato a causa di un'indagine aperta dalla FIGC e dalla Procura Federale. Nelle scorse ore è arrivato il via libera al ritorno del giocatore ivoriano con la maglia dell'ippocampo ma il tesseramento di Gondo per la squadra di Salerno è datato 1 settembre 2021, ovvero il giorno della firma del suo contratto prima dello stop imposto perché il trust in atto vieta operazioni di mercato tra Lazio e Salernitana a causa della stretta correlazione tra le due proprietà fino a poche settimane fa.

Gondo si era svincolato dalla società capitolina e aveva firmato il nuovo contratto con la Salernitana ma, a causa della situazione appena citata, la Procura ha cercato mettere in chiaro la vicenda visto che sono vietati intrecci di mercato tra i due club dopo l’ingresso del trust nella società campana.

Il deposito è stato ufficializzato sul sito della Lega e dal prossimo turno Fabrizio Castori avrà un'altra pedina per la fase offensiva a disposizione per provare a invertire la rotta della sua squadra dopo le tre sconfitte nelle prime tre uscite di campionato. Il calciatore ivoriano ha già vestito la maglia della Salernitana lo scorso anno contribuendo alla storica promozione in Serie A con 28 presenze e 5 reti, che diventano 11 se sommate alle 6 in 26 gare dell'annata precedente. L'attaccante, che indosserà la maglia numero 15 anche nella nuova stagione, ha firmato un contratto per le prossime due stagioni e opzione per il campionato 2023/24. Dopo Franck Ribery un altro svincolato approda alla corte di Castori.

Il comunicato della Salernitana

La nota ufficiale del club campano sul ritorno in granata di Gondo: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe ’96 Cedric Gondo. Il calciatore indosserà la maglia numero 15".