C’è una parola in codice per i tifosi inglesi agli Europei: “Panama”. Può salvargli la vita Polizia e organizzatori degli Europei hanno approntato un protocollo salvavita per i tifosi inglesi in occasione del temutissimo match contro la Serbia. Ecco cosa succederà se qualcuno dirà la parola in codice “Panama”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

In una scala da 1 a 10, il livello di allerta in vista di Serbia-Inghilterra è 11. La partita del Gruppo C degli Europei si giocherà domenica sera a Gelsenkirchen e le misure di sicurezza predisposte da organizzatori e polizia tedeschi saranno imponenti, in ragione dell'alto grado di pericolosità delle due tifoserie, come dimostrano numerosi precedenti. Per i sostenitori inglesi è stato organizzato anche uno specifico protocollo salvavita, che scatterà qualora qualcuno dovesse pronunciare la parola in codice "Panama".

Cosa significa dire "Panama"

Ai tifosi dell'Inghilterra che si sentissero "insicuri" o "minacciati" in occasione del match contro la Serbia, è stato detto di dire "Panama" alla polizia o a un membro dello staff del torneo. La frase intera è "Wo geht's nach Panama?", ovvero "Da che parte per Panama?", come se si volesse chiedere informazioni, ma anche dire solo "Panama" farà capire che chi sta parlando ha bisogno immediato di aiuto nella bolgia attesa a Gelsenkirchen tra inglesi e serbi.

Il personale che sente la parola Panama – svela il Telegraph – dovrà "offrire immediatamente la possibilità di un luogo in cui ritirarsi" alla persona in difficoltà e attivare "un team multilingue e multiprofessionale che sia stato istruito nell'intervento di crisi, nella comunicazione non violenta e nella de-escalation".

L'Inghilterra in allenamento in Germania: la squadra di Southgate è tra le favorite agli Europei

Un protocollo simile è stato già implementato in alcune partite della Bundesliga e nei grandi festival musicali in Germania, ma appare davvero esile in rapporto al livello di minaccia – in passato connotato da tratti di violenza brutale – rappresentato dalle due tifoserie in questione. La polizia ha già avvertito che la partita potrebbe vedere una ripetizione dei disordini che hanno visto protagonisti i sostenitori dell'Inghilterra nelle loro ultime partecipazioni, in particolare il primo match del 2016 contro la Russia e la finale contro l'Italia del 2021.

Serbia-Inghilterra è la partita più temuta degli Europei

Anche i tifosi serbi, che saranno meno di quelli inglesi ma appartenenti alle frange più violente, sono altrettanto temuti. La partita tra le due nazionali è l'unica di tutti gli Europei per la quale è stato imposta la vendita di sola birra a contenuto alcolico vicino allo zero. È uno dei numerosi tentativi per cercare di raffreddare un'atmosfera che si annuncia incandescente.

I tifosi serbi sono tra i più temuti da polizia e organizzatori

"Tutti i partner delle forze dell'ordine della città, come i vigili del fuoco, la polizia e il servizio d'ordine pubblico municipale, nonché l'intero personale Euro sul posto, conoscono le regole di Panama e possiamo reagire di conseguenza", ha detto Wilhelm Wessels, responsabile del progetto Euro 2024 a Gelsenkirchen.

L'iniziativa è stata tuttavia derisa da più parti. Simon Harris, membro veterano dell'England Supporters Travel Club, ha dichiarato: "Se sei in un bar e hai un intero gruppo di teppisti serbi che ti minacciano, Panama sarà l'ultima cosa a cui stai pensando…".