C’è la data della Supercoppa Italiana 2021 Inter-Juventus: l’annuncio in Arabia Saudita Inter e Juventus giocheranno la Supercoppa Italiana 2021. La Lega di Serie A non ha ufficializzato la data, ma solo la sede dicendo che per la terza volta si sarebbe tenuta in Arabia Saudita. L’autorità del turismo dell’Arabia Saudita ha annunciato nel programma degli eventi dei prossimi mesi che Inter-Juventus si terrà domenica 22 dicembre 2021.

A cura di Alessio Morra

Inter e Juventus si sfideranno nella Supercoppa Italiana 2021 in Arabia Saudita. Questa è l'unica certezza. La Lega di Serie A non ha ancora ufficializzato la data, ma l'autorità del turismo dell'Arabia Saudita ha reso noto un programma colmo di eventi che comprende tanto sport inclusa la Supercoppa Italiana che è in programma il 22 dicembre. Inter e Juventus, programma alla mano, dunque voleranno in Medio Oriente poco prima del Natale. La Supercoppa si terrà in Arabia Saudita per la terza volta, e per la terza volta in campo ci saranno i bianconeri.

La data della Supercoppa Italiana Inter-Juventus

Sull'account twitter ‘Visit Saudi Arabia' è stato pubblicato il calendario degli eventi, non solo sportivi, che sono in programma in Arabia Saudita e guardando bene l'elenco si nota che è stata collocata per il 22 dicembre la Supercoppa Italiana, che quest'anno giocheranno l'Inter, campione d'Italia, che torna a disputarla esattamente dopo dieci anni, e la Juventus, vincitrice della Coppa Italia e che la disputerà per il decimo anno consecutivo. L'incontro sarà trasmesso da Mediaset, che ha acquistato i diritti TV anche di questa manifestazione.

Il 21 e 22 dicembre è in programma la Serie A

L'Inter e la Juventus si contenderanno il primo trofeo stagionale nell'ultima domenica pre-natalizia, in cui è in programma la 19esima e ultima giornata del girone d'andata. Ciò significa che i match di Juventus e Inter in programma in quel weekend dovranno essere disputati in un'altra settimana. Il 21 la Juventus deve ospitare il Cagliari, mentre il 22 è in programma Inter-Torino. Le due partite potrebbero essere rinviate a data da destinarsi. Successe esattamente la stessa cosa due anni fa in occasione della Supercoppa Juventus-Lazio, che si tenne sotto Natale e provocò il rinvio dei match di campionato di bianconeri e biancocelesti.