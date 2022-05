Cavani è il calciatore più tenero del mondo, abbraccia la piccola tifosa che piange: “Non andar via” Gesto di grande umanità e classe di Edinson Cavani, la bambina poi pubblica il video sui social con un messaggio toccante: “Il tempo che ha trascorso con me non ha prezzo ed è stato come se tutti i miei sogni si fossero avverati in quel preciso momento”.

A cura di Paolo Fiorenza

Edinson Cavani sa perfettamente come un gesto che a lui costa relativamente poco, sia in termini di sforzo che di tempo, possa essere invece importantissimo per qualche tifoso, soprattutto se è giovane e lo idealizza come un idolo. Il 35enne attaccante uruguaiano non ha avuto certamente una stagione memorabile al Manchester United, poco utilizzato sia da Solskjaer che da Rangnick, complici anche i problemi fisici che non gli hanno dato tregua. Cavani è tornato in campo lunedì scorso dopo qualche settimana di assenza, giocando l'ultimo quarto d'ora contro il Brentford, match vinto per 3-0 dai Red Devils.

Nel dopo partita il Matador si è reso protagonista di un momento molto bello e toccante nel parcheggio del club, quando una bambina, sua grande tifosa, gli si è avvicinata per vedere se l'ex giocatore di Napoli e PSG potesse dedicargli qualche istante di attenzione. Cavani è andato molto oltre, abbracciando, accarezzando e baciando la piccola tifosa quando lei gli si è stretta forte chiedendogli tra le lacrime di non lasciare lo United a fine stagione. Un addio peraltro già certo, con l'attaccante che andrà via a scadenza di contratto restando con ogni probabilità in Europa, con la Spagna prima opzione.

Cavani ha mostrato di essere non solo un campione in campo, ma anche un cuore tenero come pochi e una persona di classe: senza palesare alcuna fretta, si è intrattenuto lungamente con la bambina, esaudendo tutte le sue richieste, dal video all'autografo, fino ad indossare una fascetta per i capelli sponsorizzata dalla piccola sui social. Il video, girato e reso virale da una giornalista presente, è stato poi pubblicato su Instagram anche dalla tifosa di Cavani, Lola Eastwood, con un messaggio che dice tutto della sua gioia: "La notte più bella della mia vita, vale la pena di piangere per un bacio di Edi".

Leggi anche Il giovane tifoso abbraccia in lacrime un estraneo: gli ha appena regalato la pallina del fuoricampo

Ancora più toccanti le parole di un altro post, pubblicato qualche ora dopo: "Sono abbastanza a corto di parole in questo momento, ma Edinson, ti amo. Mi sto sforzando di elaborare tutto quello che è successo in questi ultimi giorni. La gente dice che non incontri il tuo eroe, ma Edinson è andato totalmente contro questo e mi ha dato tutto il suo cuore. Il tempo che ha trascorso con me non ha prezzo ed è stato come se tutti i miei sogni si fossero avverati in quel preciso momento. Ero così nervosa all'idea di incontrare Edi nel caso non avesse soddisfatto le mie aspettative, invece le ha superate. Il modo in cui mi ha consolato mi scioglie ogni volta che lo rivedo. Ho fantasticato su questo momento per così tanto tempo e ora che è successo, non riesco a credere che sia la vita reale". Ben fatto Edi, meriti solo applausi.