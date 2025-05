video suggerito

Catanzaro-Cesena playoff Serie B, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e canale TV Catanzaro-Cesena è il match valido per i preliminari dei playoff di Serie B. La sfida tra la squadra di Fabio Caserta e quella di Michele Mignani, si giocherà oggi, sabato 17 maggio, alle ore 17:15. Qui tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e streaming la partita e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Catanzaro-Cesena è il match valido per i preliminari dei playoff di Serie B. La sfida tra la squadra allenata da Fabio Caserta e quella di Michele Mignani, si giocherà oggi, sabato 17 maggio, alle ore 17:15 allo stadio Ceravolo di Catanzaro. Si gioca in gara unica sul campo della meglio piazzata nella stagione regolare. Nel caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputano i supplementari. In caso di persistente pareggio, passa il turno la squadra meglio classificata (in questo caso il Catanzaro ndr) senza effettuare i calci di rigore.

Il Catanzaro ha chiuso il campionato al sesto posto con 53 punti, gli stessi del Cesena che però è finito al settimo posto per classifica avulsa. I calabresi sono alla loro seconda stagione consecutiva in Serie B dopo la promozione dalla C e hanno già centrato in entrambi i campionati i playoff trascinati anche dai gol di un intramontabile Pietro Iemmello. Lo scorso anno arrivò la sconfitta nel doppio confronto in semifinale contro la Cremonese. I romagnoli invece entra nei playoff dopo la promozione di un anno fa dalla C alla B. Qui tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e streaming la partita e sulle formazioni.

Partita: Catanzaro-Cesena

Dove: Stadio Ceravolo, Catanzaro

Quando: sabato 17 maggio

Orario: 17:15

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: turno preliminare playoff Serie B

Dove vedere Catanzaro-Cesena in diretta TV

Catanzaro-Cesena valida per i preliminari dei playoff di Serie B, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Tutti gli abbonati avranno la possibilità di accedere all'app presenti su smart tv di ultima generazione e godersi lo spettacolo della partita sintonizzandosi alla finestra dedicata all'evento. La telecronaca della partita sarà a cura di Riccardo Mancini.

Catanzaro-Cesena: dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Catanzaro e Cesena al Ceravolo sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN. In questo sarà possibile per gli abbonati accedere attraverso collegamento al sito di DAZN o all'app scaricabile anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Catanzaro-Cesena, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Catanzaro-Cesena. Caserta punta su Iemmello e Biasci in attacco mentre Mignani si affida alla fantasia di Shpendi supportato da Calò e Antonucci.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Scognamillo; Cassandro, Pontisso, Pompetti, Ilie, Quagliata; Biasci, Iemmello. All. Caserta.

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann, Ciofi, Piacentini, Mangraviti; Ceesay, Francesconi, Saric, Celia; Calò, Antonucci; Shpendi. All. Mignani.