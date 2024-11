video suggerito

Castrovilli tormentato dagli infortuni, si ferma ancora: sarà operato, quante partite salterà Dopo due operazioni al ginocchio Castrovilli dovrà subire un nuovo intervento per un infortunio subito nel corso dell’allenamento con la Lazio: per il centrocampista è un vero incubo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Gaetano Castrovilli si ferma ancora, dovrà restare ai box per quasi due mesi per un infortunio. È l'ennesimo stop per il centrocampista, tormentato dai problemi fisici lungo tutta la sua carriera: dopo l'operazione dello scorso anno il giocatore della Lazio dovrà subire un nuovo intervento per superare una botta subita nel corso dell'allenamento in vista del Cagliari.

Le condizioni di Castrovilli

È stata la Lazio a comunicare l'infortunio del giocatore, l'ennesimo nel giro di pochissimo tempo. Nel corso di un allenamento il centrocampista si è fermato e dopo gli esami strumentali è venuta fuori una lesione al menisco: "Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione a carico del menisco mediale dell’arto sinistro riportata nel corso di una partita di allenamento presso l’S.S. Lazio Training Center. Il calciatore nei prossimi giorni sarà sottoposto ad intervento in artroscopia".

Dunque Castrovilli dovrà essere operato per riprendersi al meglio dal problema fisico e, secondo le prime stime, resterà fuori per oltre un mese: si parla di 40 giorni, ma il recupero verrà valutato settimana dopo settimana per non forzare i tempi e incorrere in una ricaduta.

L'ennesimo infortunio della sua carriera

Purtroppo il giocatore della Lazio non è nuovo a situazioni così. Alla Fiorentina era uno dei talenti emergenti, ma i continui problemi fisici hanno condizionato tantissimo la sua crescita: nel corso della sua carriera Castrovilli è già stato operato per due volte al ginocchio e ha saltato innumerevoli partite proprio a causa degli infortuni.

In questa stagione stava lottando per trovare spazio nella Lazio di Baroni, anche se per lui non c'erano grandi possibilità. L'allenatore lo ha lasciato fuori dalla lista UEFA per l'Europa League e in campionato lo ha utilizzato pochissimo, nonostante la coperta corta a centrocampo.