video suggerito

Castro non molla mai, il Bologna piazza la zampata al 90′: decide l’autogol di Biraghi, il Toro è KO Un autogol di Biraghi permette al Bologna di battere il Torino per 3-2 nell’anticipo della 25a giornata. Non basta ai granata il capolavoro di Elmas all’esordio. Ndoye è super, Castro lotta e non molla mai. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un autogol di Biraghi permette al Bologna di battere il Torino per 3-2 nell'anticipo della 25a giornata. Le squadre di Vincenzo Italiano e Paolo Vanoli hanno dato vita ad una gara vibrante nonostante la pioggia battente. Non basta ai granata il gol stupendo all'esordio di Elmas. Sesta vittoria nelle ultime otto partite in casa dei rossoblù e Toro che perde dopo otto partite: l'ultima volta aveva ceduto il passo proprio agli emiliani.

Partita bella e di grande intensità allo stadio Dall'Ara, dove i rossoblù hanno cercato di fare la partita muovendo il pallone mentre i granata hanno occupato bene il campo per provare a ripartire velocemente in contropiede e sfruttare gli spazi che si aprivano.

Ndoye è ‘on fire', ma non basta: capolavoro Elmas all'esordio

Il protagonista di serata è Dan Ndoye, che ha firmato una doppietta aprendo e chiudendo il match: al 20′ ha bruciato sul tempo Milinkovic-Savic e ha capitalizzato un'azione tutta in verticale del Bologna, che dopo aver recuperato la palla si distesa sulla destra e ha mandato al tiro il calciatore svizzero.

Il numero 11 del club emiliano ha realizzato il calcio di rigore chiamato dall'arbitro Fabbri per il fallo di Casadei su Pobega: Ndoye ha battuto Milinkovic-Savic con una conclusione forte e precisa.

Castro lotta e non molla mai: decide l'autogol di Biraghi

Il Torino reagisce e, dopo aver sprecato con Che Adams, trova il pareggio con Vlasic: Maripan mette in mezzo, Holm in scivolata prova ad allontanare ma sistema la palla al calciatore croato che batte Skorupski da pochi passi.

Secondo quanto riporta Opta, Nikola Vlasic ha superato in 19 presenze finora in questo campionato (tre gol, tre assist) le partecipazioni attive registrate in 33 gare giocate lo scorso torneo (tre reti, due assist).

La squadra di Vanoli era riuscita a ribaltarla con il nuovo arrivato Elijf Elmas, che con un gol stupendo all'esordio aveva fatto sognare i tifosi granata: l'ex Napoli si è esibito con un tunnel prima e scavetto che aveva cambiato il termometro del match.

Al 90′ il Bologna trova il vantaggio grazie all'autogol di Biraghi, che tocca in maniera involontaria la palla nella propria porta sul tiro dell'inesauribile Castro. Sull'ennesima verticalizzazione del Bologna con Castro che lascia partire un tiro nemmeno troppo pulito che trova la sfortunata deviazione di Biraghi nella propria porta

Bologna-Torino, il tabellino

RETI: 20′ e 70′ Ndoye, 37′ Vlasic, 65′ Elmas, 90′ Biraghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm (st 41′ Calabria), Beukema, Lucumì (st 1′ Casale), Miranda; Freuler, Moro (st 41′ Aebischer); Ndoye, Pobega (st 37′ Fabbian), Dominguez (st 31′ Cambiaghi); Castro.A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Orsolini, El Azzouzi, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri. Allenatore: Italiano.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Walukiewicz (st 9′ Pedersen), Maripan, Coco, Sosa (st 36′ Biraghi); Casadei, Linetty (st 17′ Gineitis); Lazaro (st 36′ Masina), Vlasic, Karamoh (st 17′ Elmas); Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Sanabria, Salama, Dembele, Dalla Vecchia. Allenatore: Vanoli.

ARBITRO: Michael Fabbri.