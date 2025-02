video suggerito

Castellanos fuori un mese per infortunio: quante partite salta l'attaccante della Lazio L'attaccante della Lazio, finito ko durante la partita con il Napoli, rischia di dover saltare almeno sei partite, tra campionato e coppe. Castellanos spera di tornare a metà marzo.

A cura di Alessio Morra

L'esito degli esami non è stato esattamente quello sperato. Il Taty Castellanos rischia di fermarsi addirittura per un mese. L'attaccante argentino aveva lasciato il campo durante il primo tempo di Lazio-Napoli. Due giorni dopo ha effettuato gli esami strumentali che hanno confermato l'idea iniziale. C'è una lesione muscolare all'adduttore. Lo stop non sarà breve.

Lesione all'adduttore per il Taty

Questo il comunicato del club biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso dell’ultima partita con il Napoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero".

Quante partite salterà Castellanos

Il Taty era uscito a metà del primo tempo di Lazio-Napoli. Ora farà da spettatore a lungo. La Lazio spera che il calciatore possa fare prima di un mese a tornare a disposizione di Baroni. Castellanos si ferma in un momento ricco d'impegni per il club biancoceleste, quarto con la Juventus, che dovrà nel prossimo mese giocare anche in Coppa Italia (i quarti di finale con l'Inter) e soprattutto in Europa League. La Lazio è arrivata prima nella fase a campionato ed è già agl ottavi, dove potrebbe sfidare la Roma, che ha fatto 1-1 con il Porto.

L'argentino non giocherà contro il Venezia e il Milan, potrebbe tornare a metà marzo in occasione della sfida dell'Udinese. Noslin dovrebbe prendere il suo posto in squadra, un'eredità pesante, considerando anche i meravigliosi numeri (8 assist e 12 gol in 30 partite stagionale).