Cassano: “Vieri era nell’oltretomba, ora gli faccio prendere un Tapiro. Tutti sanno cosa ha fatto” Tra Antonio Cassano e Bobo Vieri non corre più buon sangue. Cassano si è scusato con la famiglia di Vieri, ma per l’ex amico ha usato parole durissime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Tra gli ex compagni di ventura della ‘Bobo TV' è finita male. Vieri da una parte e gli altri tre (Cassano, Adani e Ventola) da un'altra. Le stilettate non sono mai mancate. Vieri se l'è presa con Cassano per una frase pronunciata dall'ex calciatore barese. Cassano per quelle parole si è scusato, ha precisato cosa voleva dire con quella sua frase e ha ribadito le scuse. Ma poi, sempre nell'ultima puntata di ‘Viva El Futbol', è stato durissimo nei confronti dell'ex amico.

Le dure parole di Vieri a Cassano

Vieri ha sempre tenuto il profilo basso, non ha risposto mai agli ex compagni della ‘Bobo TV', almeno fino a qualche giorno fa quando si è letteralmente infuriato per alcune parole ascoltate o lette. Vieri con una stories Instagram ha attaccato l'ex giocatore di Roma e Real Madrid: "Caro Cassano, ti devi solo vergognare! Non permetterti di nominare mia madre! Impara a parlare. Chi parla di famiglia e genitori altrui non vale niente! Pensa a fare la tua vita! Vergognati".

Il riferimento è alle parole dette da Cassano nel podcast BSMT di Gazzoli: "Pensavi di essere il più forte? Invece lo siamo noi tre. Sei convinto? Vai da solo e ti attacchi, adesso non ti segue neanche tua madre". Vieri se l'è presa perché l'ex amico ha tirato in ballo la madre.

Cassano si scusa con la madre e la famiglia di Vieri: "Ho tanto rispetto per loro"

Cassano ha fatto una precisazione, in diretta, si è cosparso il capo di cenere e ha detto che non era suo intento essere offensivo, qualora lo fosse stato se ne scusa, perché della famiglia di Vieri ha grande rispetto: "Per quanto riguarda quella persona che tutti sanno, innanzitutto, la battuta che io feci non era assolutamente, ripeto assolutamente, lungi da me, offensiva nei confronti di tua mamma. Mai. Veramente. Se eventualmente il papà, Bobo, Max e Veronica, il fratello e la sorella, e soprattutto la mamma si sentono offesi chiedo scusa. Se si sentono offesi, ripeto, chiedo scusa, io poche volte ho chiesto scusa, ma a loro chiedo scusa perché la stima e il rispetto che ho per loro è forte. Chiedo scusa veramente. Questa è la cosa. Nell'intervista con Gazzoli ho usato una frase che era un modo di dire. Se si sono sentiti offesi chiedo scusa a tutti, ma era un modo di dire, ho stima e rispetto per la famiglia".

Poi incenerisce Vieri: "Era nell'oltretomba, gli ho dato un po' di hype"

Scuse alla famiglia, ma parole per Vieri durissime. L'ex amico Cassano lo ha disintegrato usando parole severissime: "Per quanto riguarda lui. Chi si deve vergognare tra me e lui, è lui: perché tutti sanno tra me e lui chi sono io e che io è lui, nel mondo del calcio e non solo. Il disastro che ha fatto è sotto gli occhi di tutti, io posso andare davanti a otto miliardi di persone e guardare in faccia a tutti. Perché potete dirmi quello che volete, ma mai a me nessuno può dirmi che sono nu uomo di m…, chi deve vergognarsi tra me e lui, è lui. Adesso siccome era nell'oltretomba, voleva un po' di hype, gliel'ho dato, te lo faccio prendere un Tapiro, ora torni nell'anonimato, tra tre o quattro giorni. Questo ti fa capire che in quella trasmissione noi tre eravamo il perno principale. Chiudo la parentesi con questo personaggio".