Cassano si dimentica della Bobo Tv, si collega in pigiama e inveisce: “Mi avete rotto il ca**o” Antonio Cassano mercoledì sera si è dimenticato che doveva partecipare alla Bobo TV dopo la Champions e ha spento anche il telefono…

A cura di Paolo Fiorenza

Fuori programma in diretta alla Bobo TV mercoledì sera, quando tra gli abituali frequentatori del talk show calcistico trasmesso su Twitch si sono presentati i soli Vieri, Adani e Ventola, oltre all'ospite Cristian Brocchi. Impossibile non notare l'assenza di qualcuno i cui effervescenti commenti sono il sale del programma: di Antonio Cassano non c'era traccia.

Si era appena conclusa la serata di Champions League e i presenti hanno cominciato a parlare della bella prova del Milan contro il Tottenham che è valsa la qualificazione dei rossoneri ai quarti di finale, ma tra una chiacchiera e l'altra si vedeva il ‘padrone di casa' Vieri guardare l'orologio e mandare messaggi sullo smartphone.

Vieri guarda l’orologio e pensa che fine ha fatto Cassano…

"Con Antonio prima ne parlavamo, ora non si sa dov'è…", ha detto ad un certo punto Bobo nel commentare un tema tattico del match. Sono poi trascorsi altri minuti, quando si è sentita una voce inconfondibile irrompere da fuori campo: "Andate a cagare, porca puttana! Chi è il responsabile che mi deve avvisare? Mi avete rotto il cazzo!". Al che Vieri ha ribattuto: "Te l'abbiamo detto, oh".

"Chi me l'ha detto, chi? Quando?", ha continuato a inveire il barese, cui ha replicato prima Ventola ("ti mando la foto Antò") e poi ancora Vieri: "Lunedì lo abbiamo detto, ci vediamo dopodomani". A quel punto Cassano è comparso anche nel riquadro video, suscitando l'ilarità di tutti, visto che si è presentato direttamente in pigiama (di Paperino): "Eh, sono in pigiama, quello del cartone animato. Io, quando sono sicuro, spengo il telefono… mi ha scritto mia moglie per avvisarmi. Mi sono alzato veloce, però rimango con questo addosso, perché sono carico".

Cassano appare col pigiama di Paperino, direttamente dal letto

E infatti appena Adani lo ha sollecitato sulla non buona partita di Leao, Cassano è scoppiato in una risata e ha fatto a pezzi il portoghese: "Mi viene da ridere, mi viene… ahahahaha… Lele, il mio parere è abbastanza semplice, purtroppo io continuo a dire questa roba qua da tantissimo tempo, mi annoio a dire sempre le solite cose: in queste partite fanno la differenza i Kakà, i Rui Costa, gli Shevchenko, i Crespo, etc. Leao in Italia ha fatto quattro mesi e fa fatica… in Italia, immaginate in Coppa dei Campioni, non te la fanno mai prendere. Lui non ha l'idea del campione, la giocata del campione o la qualità immensa per poter fare l'uno-due, giocare spalle alla porta, giocare tra le linee oppure imbucarti. In queste partite qua lui fa grande fatica. In Italia, su tre anni e mezzo, ha fatto quattro mesi buoni…".