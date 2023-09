Cassano racconta la differenza tra Allegri e Pioli: “Quattro amici sfigati che gli vanno dietro” In un lungo discorso alla Bobo TV Cassano punta il dito contro Allegri: “Ha cercato di cacciar via Chiesa e Vlahovic, ho pregato che Di Maria andasse via da te”

A cura di Ada Cotugno

Non usa mezzi termini Antonio Cassano nel lungo sfogo contro Massimiliano Allegri. Nel corso dell'ultima puntata della Bobo TV l'ex giocatore ha rivolto un discorso all'allenatore della Juventus partendo dal 3-1 inflitto alla Lazio nell'ultima giornata di campionato, un risultato che comunque non cambia il suo giudizio.

Secondo Cassano i bianconeri hanno nelle corde grandi risultati, visto il valore della rosa (secondo lui la più forte d'Italia assieme all'Inter) e la grande capacità degli attaccanti di essere decisivi sotto la porta. Ma non basta la vittoria convincente per fargli cambiare idea sul tecnico toscano, punto prima di tutto per il modo in cui ha gestito Di Maria: "Voglio andare in delle sfaccettature che sono diverse: voglio dire ad Allegri, visto che io devo parlare a lui, su Di Maria A Bola oggi ha scritto ‘Il miglior Di Maria di sempre, a 36 anni' è ritornato a fare quello che ha sempre fatto in vent'anni, 6 partite non tutte e 5 gol, sta facendo spettacolo. Caro Allegri o i tuoi falliti che ti girano attorno, Di Maria sta dimostrando che è un fenomeno, ho pregato che andasse via da te".

Le accuse dell'ex gioiello di Bari Vecchia non si fermano qui. Nel suo discorso fa un parallelo tra Allegri e Pioli, difendendo l'allenatore del Milan da tutte le critiche che secondo lui non toccano invece il bianconero: "Sempre ad Allegri voglio dire, ha tentato fino all'ultimo di cacciar via Chiesa e Vlahovic, Pochettino non lo ha voluto sennò andava via. Questa è una vergogna perché in Italia si critica Pioli, perché è una brava persona, invece si continua a dar corda ad Allegri che ha quattro amici sfigati che gli vanno ancora dietro".

L'unica soluzione per salvare la panchina e la stagione, sempre secondo Allegri, è quella di regalare lo Scudetto alla Juventus, così da scongiurare l'arrivo di nuovi profili più graditi alla società: "Vogliamo cambiare questo modo di pensare calcio o no? Bisogna vergognarsi. E poi, caro Allegri, devi lottare per il primo posto altrimenti a Giuntoli piace molto Spalletti ma soprattutto De Zerbi. O vinci lo Scudetto o fai le valige perché lo meriti. Spero che il messaggio sia arrivato, non faccio i nomi di quelli che ti girano attorno".