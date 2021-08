Cassano incontra Jorginho e glielo dice in faccia: “Darti il Pallone d’Oro è uno scandalo” La recente vittoria del suo Chelsea nella Supercoppa europea, con tanto di rigore decisivo segnato, ha ulteriormente dato fiato a chi pensa che Jorginho debba essere candidato al Pallone d’Oro dopo aver trionfato anche in Champions League ed agli Europei. Antonio Cassano è di opinione opposta e la sorte ha voluto che si trovasse di fronte proprio Jorginho…

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo il successo nella Supercoppa europea con la maglia del Chelsea, Jorginho è diventato l'unico giocatore nella storia del calcio a vincere nello stesso anno Champions League, campionati Europei ed appunto Supercoppa. Una cavalcata trionfale quella del 29enne azzurro, che è diventato inamovibile anche per Tuchel e adesso si gode complimenti e prime pagine. Alla luce di una stagione in cui ha messo in bacheca da protagonista tutta questa argenteria, qualcuno ha messo Jorginho tra i candidati per il Pallone d'Oro.

Un'eventualità che Antonio Cassano non vuole neanche ascoltare, al punto da aver minacciato in passato di "strappare il tesserino" al giornalista che l'avesse ipotizzata. Adesso l'ex fantasista di Bari Vecchia torna sull'argomento, raccontando cosa è successo qualche settimana fa, quando si è trovato di fronte – a sorpresa – proprio Jorginho. L'aneddoto è svelato sulla Bobo TV, tra la divertita incredulità di Vieri e Adani: "Vi ricordate cosa penso del Pallone d'Oro a proposito di Jorginho, che bisogna strappare il tesserino al giornalista che lo ha detto. Ebbene, succede che vado a Formentera con la famiglia, quattro posti, i miei figli, mia moglie ed io. Mentre mi sto appoggiando sul sedile, sento uno che mi tocca: ‘Grande Antonio, tu sei un grande!'. Mi giro: ‘Chi cazzo sei?'. Si toglie gli occhiali, la mascherina… indovinate chi era? Jorginho!".

Lì comincia un dialogo surreale, nella ricostruzione – come sempre molto teatrale – di Cassano: "Gli ho detto: ‘Oh Giorgio, ma ti rendi conto lo scandalo che sta venendo fuori?', ‘Che è successo Antò?', ‘Vogliono dare il Pallone d'Oro a te e non a Messi'. Dice: ‘No no, Antò, ma io sono d'accordo con te, assolutamente, Messi lo deve vincere sempre'. Dico: ‘Bravo, adesso allora ti stimo di più, bravissimo Giorgio'. L'ha detto lui stesso, l'ha detto! Poi siamo stati un'ora e mezza a parlare, è un ragazzo eccezionale, educato, molto intelligente e umile".

Qualche giorno fa – nel prepartita di Chelsea-Villarreal – lo stesso Jorginho sembrava peraltro aver cambiato idea: "Il Pallone d'Oro? Dopo tante chiacchiere alla fine il pensiero ce lo fai, è normale". Magari la prossima volta che incontrerà Cassano, gli spiegherà la sua nuova posizione in merito…